Тест на знание цитат из советских фильмов: только киноманы смогут ответить правильно

Советские фильмы – это не просто часть истории кино, а настоящая эпоха. Легендарные киноленты были не только развлечением, но и воспитывали поколения и до сих пор вызывают интерес. Особенно запомнился кинематограф того времени громким, ярким языком, который засел в головах миллионов жителей страны. Многие фразы из советских фильмов стали не просто "крылатыми" цитатами, но и прочно вошли в обиход россиян. Предлагаем вам проверить свои знания советских кинолент с помощью теста.

1. Начнем с простого, в каком фильме прозвучала фраза "Совести-то у меня вагон, а вот времени нету"?

а) "Афоня"

б) "Бриллиантовая рука"

в) "Девчата"

г) "Приключения Шурика"

2. Цитата "Как скучно мы живем! В нас пропал дух авантюризма! Мы перестали лазить в окна к любимым женщинам. Мы перестали делать большие хорошие глупости" известна по фильму...

а) "Ирония судьбы, или С легким паром!"

б) "17 мгновений весны"

в) "Королева бензоколонки"

г) "Берегись автомобиля"

3. Из какой киноленты эта фраза: "Я тоже человек! Я целоваться хочу!"?

а) "Бриллиантовая рука"

б) "Большая перемена"

в) "Афоня"

г) "Мимино"

4. В каком фильме прозвучала эта цитата: "Хорошие у меня дети. Глупые, но хорошие!"?

а) "Дело было в Пенькове"

б) "Тихий дон"

в) "Служебный роман"

г) "Трое в лодке, не считая собаки"

5. Актер какой киноленты сказал: "Попрошу факт продажи Родины зафиксировать в протоколе"?

а) "Ширли-Мырли"

б) "Гараж"

в) "Берегись автомобиля"

г) "Тихий дон"

6. Фраза "Голова предмет темный и исследованию не подлежит" была сказана в фильме ...

а) "Собачье сердце"

б) "Операция "Ы"

в) "Формула любви"

г) "Ищите женщину"

А теперь проверьте, сколько правильных ответов у вас получилось:

1. -а) Афоня, 2. – а) "Ирония судьбы, или С легким паром!", 3. -б) "Большая перемена", 4. -г) "Трое в лодке, не считая собаки", 5. -б) "Гараж", 6 -г) "Ищите женщину"