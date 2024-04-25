Вывел на сцену и нежно обнял: Билан представил всем свою новую любовь

На прошедшей премии "МУЗ-ТВ" Дима Билан оказался в числе лидеров по количеству наград. Артиста номинировали в том числе и в категориях "Лучший певец" и "Лучший альбом". Кроме того, на торжественном ужине исполнитель хита "Полуночное такси" спел несколько песен, а потом не смог сдержать чувств и вывел на сцену 31-летнюю победительницу шоу "Новая Фабрика звезд" Гузель Хасанову. Артист нежно обнял певицу и сделал неожиданное признание.

"Любовь моя", – разоткровенничался шоумен.

Если верить словам присутствовавших на мероприятии, то Билан еще и нежно поцеловал девушку. Впрочем, сама Гузель отказалась давать какие-либо комментарии на эту тему. А Билан, как всем известно, свою личную жизнь тщательно скрывает.

К слову, слухи о возможном романе Дмитрия и Гузель появились еще три года назад. Тогда девушка выкладывала в сеть фото, на котором крепко обнимает певца и целует его в плечо. Под снимком она призналась в любви артисту.

Напомним, Гузель Хасанова одержала победу в "Новой Фабрике звезд" в 2017 году. После этого певица заключила контракт с Виктором Дробышем, который в силе и по сей день. Сейчас они продолжают работать вместе.

Ранее сообщалось, что скрытный Билан впервые показал всю свою семью. Артист сфотографировался с родными и поделился редкими кадрами с поклонниками.