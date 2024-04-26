Вышла на связь в дыхательной маске: Анна Семенович едва не скончалась из-за самолечения

Известная исполнительница Анна Семенович уже несколько недель жалуется подписчикам на непрекращающийся кашель и заложенность носа. Артистка начала заниматься самолечением и принимать антибиотики, однако они не помогали. Когда певица приехала в Сочи, и вовсе стало тяжело дышать, поделилась Анна в своем блоге. Чтобы выяснить, что с ней происходит, бывшая солистка "Блестящих" обратилась к врачу и удивилась, насколько опасный диагноз он ей поставил.

Анна вышла на связь в дыхательной маске и сообщила, что с помощью компьютерной томографии медики обнаружили у нее пневмонию. Ей прописали лечение и посоветовали не покидать отель без необходимости. Семенович очень повезло, что она все же решила пойти к доктору. Ведь еще недавно, во время пандемии, многие умирали именно на фоне осложнений из-за воспаления легких.





Певица расстроилась, что из-за недуга ей пришлось покинуть курортный город раньше времени. Однако впереди курс лечения, который лучше проходить дома, отметила Семенович.

"Буду лечиться: делать ингаляции, пить антибиотики. Сегодня поменяли антибиотик. В общем, берегите себя, мои дорогие. Если вы кашляете, пойдите и сделайте КТ. Потому что каждый второй (болеет – прим.ред.). Берегите себя. У меня дикая слабость, постоянно хочется спать и какой-то безумный кашель" , – рассказала о своем состоянии звезда.

Ранее сообщалось, что отчаявшаяся похудеть Семенович рассказала о болезни.