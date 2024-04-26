Купер и Брэди в прошлом: Ирина Шейк "начала охоту" на нового мужчину

Как сообщают источники, супермодель Ирина Шейк, которая давно стала знаковой фигурой на Западе, снова в поисках идеального спутника жизни после того, как ее кратковременные отношения с известным американским футболистом Томом Брэди завершились. Говорят, знаменитость стремится найти партнера, который бы соответствовал ее высоким требованиям к известности, привлекательности и материальному благополучию.

Среди потенциальных кандидатов на роль нового избранника Шейк называют Тома Круза – голливудскую звезду и главного героя фильма "Топ Ган", который недавно расстался с Эльсиной Хайровой, дочерью бывшего депутата Госдумы России. Возможно, Ирина видит в Крузе не только партнера по жизни, но и шанс вернуться в творческую сферу.

38-летняя модель, чье изображение недавно украшало обложку итальянского Vogue, активно участвует в светских мероприятиях и планирует посетить Met Gala, признанный одним из самых значимых событий в индустрии моды.

Напомним, недавние отношения Ирины Шейк с Томом Брэди стали предметом обсуждения после того, как пару заметили вместе в августе прошлого года. Несмотря на то что их роман быстро завершился к концу октября, они все же провели время вместе на Art Basel Miami Beach в декабре. В то же время, американский футболист привлекал внимание на вечеринках в окружении других женщин.

До своего романа с Томом Брэди, Ирина Шейк состояла в длительных отношениях с актером Брэдли Купером, от которого у нее есть дочь Лея. Сейчас он находится в отношениях с супермоделью Джиджи Хадид. Ирина же продолжает "вести охоту" на нового мужчину.