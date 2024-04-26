Потерял сознание от боли: что произошло с прооперированным Азаматом Мусагалиевым

Известный комик Азамат Мусагалиев поделился откровенной историей. Он рассказал, что из-за гайморита был вынужден согласиться на операцию по прочистке пазух носа. Артист вспомнил, что хирургическое вмешательство далось ему крайне тяжело, особенно если учитывать, что все манипуляции проводились, когда он был в сознании.

Когда казалось, что все позади и операция прошла успешно, случилось непредвиденное, вспомнил Мусагалиев. Он рассказал, что на следующий день пришел на осмотр к врачу, и тот решил вынуть у него из носа марлевые вкладыши.

"В одну ноздрю он вводил мне какую-то жидкость, чтобы облегчить это, ведь бинт имеет свойство прилипать к стенкам полости. А в другую ноздрю ничего не влил", – рассказал, как все произошло, комик.

Эти манипуляции врача оказались такими болезненными, что Азамат рухнул в обморок прямо при медиках. Однако и к этому моменту шутник отнесся с юмором. Он заявил, что лишился чувств из-за оторвавшегося волоса.

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