"Самое страшное": Бузова сделала громкое заявление после секретной операции

Известная российская певица и телеведущая Ольга Бузова недавно пропала из соцсетей, что совершенно несвойственно звезде. Лишь спустя время стало известно, что артистка оказалась на больничной койке. Она рассказала, что в результате медосмотра были обнаружены "определенные моменты". Из-за этого Бузова легла в клинику на "плановую операцию", однако свой диагноз исполнительница хита "Мало половин" предпочла оставить в секрете.

На радость обеспокоенных поклонников, которые не привыкли, что Оля пропадает надолго, сегодня звезда снова появилась в Сети. Она опубликовала снимок из больничной палаты с катетером в руке и объявила, что "Все самое страшное позади". К слову, обычно знаменитость куда более разговорчива и делится с поклонниками всеми подробностями. А вот о своей секретной операции решила не распространяться.





Пока Бузова занимается здоровьем, у нее, вероятно, появилось время подумать об истинной дружбе. Похоже, Оля осталась без поддержки близкого человека в тяжелый момент и написала об этом в своем блоге.

"Знаете в такие моменты, когда ты немного пропадаешь из информационного поля, очень интересно наблюдать за тем, кто действительно беспокоится или хотя бы просто интересуется, что случилось… Выводы делать иногда тоже полезно", – сделала громкое заявление Бузова.

Напомним, накануне стало известно о серьезных проблемах со здоровьем у Анны Семенович. Певица сообщила, что ей поставили неутешительный диагноз.