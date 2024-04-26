Скандальная Меган Маркл осталась без всего: эксперты предсказали крах ее планов

Покинув Британию и перебравшись в США, Меган Маркл задумала вернуть себе медийность, которую она потеряла, став членом королевской семьи. Одним из проектов жены принца Гарри должно было стать авторское шоу о кулинарии, семье, уюте и друзьях. Именно на него Меган возлагала большие надежды, однако, как известно, у скандалистки Маркл дела с семейными ценностями идут не очень, и после многочисленных атак на родственников супруга, общественность теряет к ней всякий интерес. Тогда предприимчивая дама решила привлечь внимание к шоу своими детьми.

Обворожительные Арчи и Лилибет должны были повысить градус "милоты" ее передачи. Однако Меган встретила сопротивление, откуда не ожидала – от супруга. Гарри заявил, что не позволит впутывать в эту затею сына и дочь, как минимум потому, что не хочет лишать их детства. Принц, как никто другой, знает, каково это быть "публичной персоной" и не хочет, чтобы его наследников ждала та же участь.





Так выяснилось, что у супругов абсолютно зеркальные взгляды на воспитание детей. Дело дошло даже до нешуточной ссоры. Однако выйти победительницей в этой ситуации жене Гарри не удалось. Приближенные к супругам инсайдеры рассказали, что ни дочь, ни сын не появятся в шоу Маркл.

Впрочем, в запасе у Меган был и другой козырь, которого ее также лишил муж. Она планировала, что передача ближе познакомит зрителей с их семьей, и, глядя на экраны, поклонники должны почувствовать себя в гостях у принца Гарри и его супруги. Однако и эта затея Маркл пришлась не по вкусу наследнику британского престола, и он запретил превращать дом в съемочную площадку. Таким образом, муж лишил Меган Маркл всего, что она планировала. Из-за этого эксперты считают, что шоу потерпит крах до того, как получит популярность.

Ранее сообщалось, что британцы не поверили обещаниям Меган Маркл прекратить войну с тяжелобольной Кейт Миддлтон.