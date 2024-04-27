Любви не избежать: астролог Глоба назвала знак зодиака, который устроит личную жизнь в мае

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Суббота 27 апреля

01:59Прощай, неприятный запах! Простые способы избавиться от запаха из обуви 01:16Любви не избежать: астролог Глоба назвала знак зодиака, который устроит личную жизнь в мае 22:00Отфотошопленную с ног до головы Собчак высмеяли в Сети: "Кто эта женщина?" 20:17"Больше, чем любовь!": в Сети заговорили о романе Бузовой и Киркорова 18:09Купер и Брэди в прошлом: Ирина Шейк "начала охоту" на нового мужчину 16:02Спектакль с Тарзаном отменен в Сибири в последний момент: что произошло 14:45"Самое страшное": Бузова сделала громкое заявление после секретной операции 13:45Взявшая паузу в карьере Zivert объявила концерт 12:36Потерял сознание от боли: что произошло с прооперированным Азаматом Мусагалиевым 11:06Виктория Боня показала животик и сообщила о второй беременности: "Как думаете, какой месяц?" 10:43Стало известно о состоянии госпитализированного Ярмольника и его жены 10:11Навсегда в памяти: потерявшая мать Орбакайте хранит фото Пугачевой подле сердца 09:22"Новый этап в жизни": свадьбу Муцениеце и Чуйкова уже обсуждают публично 08:41Вышла на связь в дыхательной маске: Анна Семенович едва не скончалась из-за самолечения 04:47Результат феноменальный: похудевшая Виктория Дайнеко рассказала, как сбросила вес 01:20Скандальная Меган Маркл осталась без всего: эксперты предсказали крах ее планов 22:34Секреты идеального первого свидания: как очаровать партнера 22:04Нейродермит и псориаз: стало известно о серьезных болезнях у Пугачевой 21:29На мужа Яны Поплавской напали: у него сотрясение мозга 20:48Новую Глюкозу сравнили с SHAMAN'ом: Патриотичная лирика 20:08Меладзе готов выступить в России за баснословную сумму: раскрыт райдер певца 19:35СМИ сообщили о неоперабельной опухоли у Маслякова 18:44Валерию Меладзе предрекли незавидную судьбу: Уйдет в вехи прошлого 18:01Рыбий жир: польза и вред для организма 17:26Пригожин охаял беглого критика-иноагента: Хочет, чтобы мы заживо сгорели 16:43Куда подалась бросившая музыкальную карьеру дочь певицы Славы: Надо смириться 15:55Катя Лель объявила, что улетает из России: Надеюсь, все получится 14:43Асмус рассказала, как оказалась в бане с голым мужчиной: "Лежит причандалом вверх" 13:09Московский суд признал Ивлееву виновной в дискредитации армии 12:43"Умоляю вас": зареванная Ольга Орлова рассказала о трагедии 10:55Галкин* обжаловал решение по отказу исключить его из списка иноагентов 10:27Вывел на сцену и нежно обнял: Билан представил всем свою новую любовь 09:52"Это любовь": Волочкова предъявила нового ухажера 09:22Жена Петросяна огорошила признанием о своем диагнозе: "Очень тяжелое заболевание" 08:30Филипп Киркоров собирается жить с молодой ведущей и ее детьми 04:35Стало известно, какая женщина сможет покорить неприступного Дмитрия Нагиева 03:06Когда начинаются летние каникулы в школе 2024 году 01:03Тест на знание цитат из советских фильмов: только киноманы смогут ответить правильно 00:31Повышенная мочевая кислота в крови: причины и лечение 23:09Джигурда увидел мистику в смерти блогерши Лены Миро 22:20"Столкнулась с проблемами": Елена Летучая перенесла серьезную операцию 21:48"Как с этим бороться?": Ярмольник вышел на связь после сообщений о госпитализации 21:2438-летняя Бузова ушла из соцсетей и оказалась на больничной койке: фото 19:50Михайлов отреагировал на едкое высказывание Пугачевой: На воре и шапка горит 19:04"Мой взрывной характер": Михайлов сделал важное заявление о гастролях за границей 17:53Ярмольника и его жену срочно доставили в больницу - СМИ 16:57Находящуюся в СИЗО Блиновскую ошеломило решение ее мужа отправиться в зону СВО 16:20Дэвид Бекхэм подал в суд на Марка Уолберга из-за денег 14:51В Москве покончил с собой экс-хоккеист свердловского "Спартака" 14:23Разревелся при всех: вакханалия на концерте показала истинное лицо SHAMAN
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Любви не избежать: астролог Глоба назвала знак зодиака, который устроит личную жизнь в мае

Любви не избежать: астролог Глоба назвала знак зодиака, который устроит личную жизнь в мае

Большое сильное чувство настигнет одного представителя зодиакального круга.

Весна у многих ассоциируется с легкостью, романтикой и чем-то прекрасным. Именно в это время года хочется любви, такой сильной, чтобы ощущать бабочек в животе. Последний месяц сезона порадует тех, кто давно истосковался по отношениям, заявила астролог Татьяна Глоба. Она сообщила, что один представитель зодиакальной системы имеет все шансы встретить настоящую любовь в мае.

По словам эксперта, готовиться к искреннему, чистому чувству следует Козерогам. Именно их ждет море эмоций и страсти в ближайшие недели. Зародившееся в преддверии лета отношения имеют все шансы перерасти в нечто большее и даже стать крепкой семье, отметила Глоба.

Звезды сообщают, что май – прекрасное время для того, чтобы отдохнуть. Козерогам рекомендуют отправиться в путешествие, ведь именно беззаботное, легкое времяпрепровождение и знакомства помогут построить новые отношения.

Тамара подчеркнула, что помимо успеха в любовных делах, удача будет преследовать Козерогов в работе и творчестве. Будет много интересных задач и встреч, которые имеют все шансы вылиться во что-то перспективное.

А вот в конце месяца нужно несколько сбавить обороты и отдохнуть от полного событиями этапа. Можно заняться домашними делами и погрузиться в рутину.

Ранее эксперт сообщил, что ждать от "розового" полнолуния и кому следует опасаться этого явления. 

27 апреля 2024, 01:16
Фото:unsplash.com
Елизавета Федорова
YouTube✓ Надежный источник

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