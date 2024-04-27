Любви не избежать: астролог Глоба назвала знак зодиака, который устроит личную жизнь в мае

Весна у многих ассоциируется с легкостью, романтикой и чем-то прекрасным. Именно в это время года хочется любви, такой сильной, чтобы ощущать бабочек в животе. Последний месяц сезона порадует тех, кто давно истосковался по отношениям, заявила астролог Татьяна Глоба. Она сообщила, что один представитель зодиакальной системы имеет все шансы встретить настоящую любовь в мае.

По словам эксперта, готовиться к искреннему, чистому чувству следует Козерогам. Именно их ждет море эмоций и страсти в ближайшие недели. Зародившееся в преддверии лета отношения имеют все шансы перерасти в нечто большее и даже стать крепкой семье, отметила Глоба.

Звезды сообщают, что май – прекрасное время для того, чтобы отдохнуть. Козерогам рекомендуют отправиться в путешествие, ведь именно беззаботное, легкое времяпрепровождение и знакомства помогут построить новые отношения.

Тамара подчеркнула, что помимо успеха в любовных делах, удача будет преследовать Козерогов в работе и творчестве. Будет много интересных задач и встреч, которые имеют все шансы вылиться во что-то перспективное.

А вот в конце месяца нужно несколько сбавить обороты и отдохнуть от полного событиями этапа. Можно заняться домашними делами и погрузиться в рутину.

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