Неутешительные новости о здоровье Карла III переполошили британцев: готовятся к худшему

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Суббота 27 апреля

04:45Неутешительные новости о здоровье Карла III переполошили британцев: готовятся к худшему 01:59Прощай, неприятный запах! Простые способы избавиться от запаха из обуви 01:16Любви не избежать: астролог Глоба назвала знак зодиака, который устроит личную жизнь в мае 22:00Отфотошопленную с ног до головы Собчак высмеяли в Сети: "Кто эта женщина?" 20:17"Больше, чем любовь!": в Сети заговорили о романе Бузовой и Киркорова 18:09Купер и Брэди в прошлом: Ирина Шейк "начала охоту" на нового мужчину 16:02Спектакль с Тарзаном отменен в Сибири в последний момент: что произошло 14:45"Самое страшное": Бузова сделала громкое заявление после секретной операции 13:45Взявшая паузу в карьере Zivert объявила концерт 12:36Потерял сознание от боли: что произошло с прооперированным Азаматом Мусагалиевым 11:06Виктория Боня показала животик и сообщила о второй беременности: "Как думаете, какой месяц?" 10:43Стало известно о состоянии госпитализированного Ярмольника и его жены 10:11Навсегда в памяти: потерявшая мать Орбакайте хранит фото Пугачевой подле сердца 09:22"Новый этап в жизни": свадьбу Муцениеце и Чуйкова уже обсуждают публично 08:41Вышла на связь в дыхательной маске: Анна Семенович едва не скончалась из-за самолечения 04:47Результат феноменальный: похудевшая Виктория Дайнеко рассказала, как сбросила вес 01:20Скандальная Меган Маркл осталась без всего: эксперты предсказали крах ее планов 22:34Секреты идеального первого свидания: как очаровать партнера 22:04Нейродермит и псориаз: стало известно о серьезных болезнях у Пугачевой 21:29На мужа Яны Поплавской напали: у него сотрясение мозга 20:48Новую Глюкозу сравнили с SHAMAN'ом: Патриотичная лирика 20:08Меладзе готов выступить в России за баснословную сумму: раскрыт райдер певца 19:35СМИ сообщили о неоперабельной опухоли у Маслякова 18:44Валерию Меладзе предрекли незавидную судьбу: Уйдет в вехи прошлого 18:01Рыбий жир: польза и вред для организма 17:26Пригожин охаял беглого критика-иноагента: Хочет, чтобы мы заживо сгорели 16:43Куда подалась бросившая музыкальную карьеру дочь певицы Славы: Надо смириться 15:55Катя Лель объявила, что улетает из России: Надеюсь, все получится 14:43Асмус рассказала, как оказалась в бане с голым мужчиной: "Лежит причандалом вверх" 13:09Московский суд признал Ивлееву виновной в дискредитации армии 12:43"Умоляю вас": зареванная Ольга Орлова рассказала о трагедии 10:55Галкин* обжаловал решение по отказу исключить его из списка иноагентов 10:27Вывел на сцену и нежно обнял: Билан представил всем свою новую любовь 09:52"Это любовь": Волочкова предъявила нового ухажера 09:22Жена Петросяна огорошила признанием о своем диагнозе: "Очень тяжелое заболевание" 08:30Филипп Киркоров собирается жить с молодой ведущей и ее детьми 04:35Стало известно, какая женщина сможет покорить неприступного Дмитрия Нагиева 03:06Когда начинаются летние каникулы в школе 2024 году 01:03Тест на знание цитат из советских фильмов: только киноманы смогут ответить правильно 00:31Повышенная мочевая кислота в крови: причины и лечение 23:09Джигурда увидел мистику в смерти блогерши Лены Миро 22:20"Столкнулась с проблемами": Елена Летучая перенесла серьезную операцию 21:48"Как с этим бороться?": Ярмольник вышел на связь после сообщений о госпитализации 21:2438-летняя Бузова ушла из соцсетей и оказалась на больничной койке: фото 19:50Михайлов отреагировал на едкое высказывание Пугачевой: На воре и шапка горит 19:04"Мой взрывной характер": Михайлов сделал важное заявление о гастролях за границей 17:53Ярмольника и его жену срочно доставили в больницу - СМИ 16:57Находящуюся в СИЗО Блиновскую ошеломило решение ее мужа отправиться в зону СВО 16:20Дэвид Бекхэм подал в суд на Марка Уолберга из-за денег 14:51В Москве покончил с собой экс-хоккеист свердловского "Спартака"
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Неутешительные новости о здоровье Карла III переполошили британцев: готовятся к худшему

Неутешительные новости о здоровье Карла III переполошили британцев: готовятся к худшему

В план похорон внесли новые изменения.

После того как Карл III сообщил о своем страшном диагнозе, все внимание общественности приковано к семье монархов. Многие ждут, что медики сотворят чудо и смогут спасти короля, который, к слову, только вступил на престол. Впрочем, пока это только пустые надежды. Недавно в Сети появились новости о здоровье монарха. Инсайдер, близкий к Виндзорам, сообщил, что дела у сына Елизаветы II складываются не лучшим образом.

И хотя сам король Великобритании старается казаться бодрым и даже периодически выходит в свет, британцы в очередной раз переполошились. Ведь, кроме слухов об ухудшающемся самочувствии правителя, стало известно о том, что в план его похорон внесли последние изменения.

Программу прощальной церемонии разработали сразу же после коронации Карла. Однако в свете последних событий плану, который назвали "Мост Менай", уделяют особое внимание. Ведь есть вероятность, что воплотить его придется в любую минуту.

Так, согласно документу, первыми о кончине короля Британии узнают члены монаршей семьи. После этого в известность поставят премьер-министра страны, а уже он сообщит печальную весть кабинету. После этого о смерти правителя будут проинформированы народ и пресса.

Вслед за этим в стране приспустят все государственные флаги, а память покойного почтут минутой молчания и в его честь прогремит артиллерийский салют. Затем к британцам обратится наследник Карла, который впоследствии взойдет на престол. После коронации принц Уильям станет королем Вильгельмом V.

Возможность попрощаться с монархом будет у всех желающих. Сначала гроб правителя выставят в Букингемском дворце, затем – в Вестминстерском дворце. Предадут земле монарха рядом с матерью, скончавшейся в 2022 году Елизаветой II – в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзоре.

Ранее сообщалось, что Карл III лишил больную Кейт Миддлтон самого дорогого. 

27 апреля 2024, 04:45
Карл III. Фото: скриншот YouTube /@BBCNews
Елизавета Федорова
TMZ✓ Надежный источник

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