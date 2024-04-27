Неутешительные новости о здоровье Карла III переполошили британцев: готовятся к худшему

После того как Карл III сообщил о своем страшном диагнозе, все внимание общественности приковано к семье монархов. Многие ждут, что медики сотворят чудо и смогут спасти короля, который, к слову, только вступил на престол. Впрочем, пока это только пустые надежды. Недавно в Сети появились новости о здоровье монарха. Инсайдер, близкий к Виндзорам, сообщил, что дела у сына Елизаветы II складываются не лучшим образом.

И хотя сам король Великобритании старается казаться бодрым и даже периодически выходит в свет, британцы в очередной раз переполошились. Ведь, кроме слухов об ухудшающемся самочувствии правителя, стало известно о том, что в план его похорон внесли последние изменения.

Программу прощальной церемонии разработали сразу же после коронации Карла. Однако в свете последних событий плану, который назвали "Мост Менай", уделяют особое внимание. Ведь есть вероятность, что воплотить его придется в любую минуту.

Так, согласно документу, первыми о кончине короля Британии узнают члены монаршей семьи. После этого в известность поставят премьер-министра страны, а уже он сообщит печальную весть кабинету. После этого о смерти правителя будут проинформированы народ и пресса.

Вслед за этим в стране приспустят все государственные флаги, а память покойного почтут минутой молчания и в его честь прогремит артиллерийский салют. Затем к британцам обратится наследник Карла, который впоследствии взойдет на престол. После коронации принц Уильям станет королем Вильгельмом V.

Возможность попрощаться с монархом будет у всех желающих. Сначала гроб правителя выставят в Букингемском дворце, затем – в Вестминстерском дворце. Предадут земле монарха рядом с матерью, скончавшейся в 2022 году Елизаветой II – в Мемориальной часовне короля Георга VI в Виндзоре.

Ранее сообщалось, что Карл III лишил больную Кейт Миддлтон самого дорогого.