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Понедельник 29 апреля

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Что ждет человечество в ближайшие десятилетия: предсказание от Кати Лель

Что ждет человечество в ближайшие десятилетия: предсказание от Кати Лель

Катя Лель убеждена, что скоро все люди очень изменятся.

В ближайшие десятилетия человечество ожидают поразительные изменения, связанные с открытием и взаимодействием с высокоразвитыми внеземными цивилизациями, заявила певица Катя Лель, которая не раз говорила о своих контактах с инопланетянами. Мол, те, кто ранее скептически относился к их существованию, скоро смогут убедиться в этом лично. Кроме того, по словам певицы, люди столкнутся с феноменальным преобразованием в области генетики, благодаря которому процесс старения значительно замедлится, позволяя каждому сохранять молодость и здоровье на уровне 35 лет.

Эти изменения будут сопровождаться глубоким пробуждением сознания, благодаря чему человечество вступит в новую эру развития. Люди начнут мыслить иначе, раскрывая перед собой новые горизонты познания, убеждена исполнительница хита "Мой мармеладный".

"Наше сознание будет пробуждаться, мы будем абсолютно другие", – сказала артистка в недавнем выпуске ютуб-шоу "Дерзкая готовка".

Также Катя Лель поделилась, что чувствует особую связь с этими предстоящими событиями и ожидает, что ей будут открыты новые знания и тайны, которыми она сможет поделиться с окружающими. Она активно обращается к высшим силам за мудростью и знаниями, которые помогли бы людям адаптироваться к предстоящим изменениям и извлечь из них максимальную пользу.

29 апреля 2024, 06:17
Катя Лель. Фото: YouTube/@Liasan
Дмитрий Алексеев
YouTube / @Liasan✓ Надежный источник

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