От кодировщика до деспота: многосторонность Ксении Собчак в нумерологии

Интересная женщина, незаурядная личность, сильнейший журналист – Ксения Собчак привлекла наше внимание. В этом материале мы разберем, что помогло ей обрести такой вес в обществе, помимо той отправной точки, которую она получила от своей семьи.



Общая нумерологическая характеристика

Сделав расчет, можно увидеть, что у Ксении две шестерки в матрице. Это показывает, что она обладает способностями кодировщика, то есть люди сами начинают поддаваться ее влиянию. Поскольку девушка – магистр политологии с дипломом МГИМО, то этот навык у нее появился еще с юности.



Ни в коем случае не стоит думать, что обладать магнетическим влиянием на людей – это плохо, но важно использовать эту способность на благо: нести людям просвещение и гуманистические идеи, и именно тогда она будет усиливаться. Если же нет, то по законам мироздания что-то будет убывать – в какой-то из сфер, для поддержания равновесия. Две шестерки также говорят о том, что она отличный пиарщик, который легко продвигает идеи, в том числе свои.



В матрице у Ксении целых пять единиц. Это говорит о том, что она настоящий деспот, не обращает внимания на других, идет к своей цели. Таким людям обязательно нужно прислушиваться к мнению других людей, возможно заниматься творчеством. Еще люди с таким количеством единиц очень ревнивы, с ними лучше не спорить и не давать поводов для ревности.



Также можно отметить, что так как у Ксении одна двойка в матрице, ее особенность в том, что она добирает энергию через других людей, разговаривая с ними. Именно для этого она могла даже неосознанно хотеть стать журналистом.



Еще одна цифра, описывающая характер Ксении – это отсутствие тройки – это показывает ее как человека категоричного и упертого, любящего больше логику, чем эмоции.



Другие нумерологические подходы

У Ксении сейчас второй жизненный период. Его вибрация говорит о том, что до 56 лет она находится в состоянии перемен, смены как места жительства, так и деятельности. В это время очень важно не обижать ни близких, ни детей – очень бережно относиться к партнерам, быть терпеливыми.



В этой концепции нумерологии есть понятие этапов – у Ксении сейчас третий, который длится до 46 лет. Его вибрация говорит о том, что для нее актуально создавать основы для стабильности и планировать. Возможно, стоит пересматривать свои активы, перераспределять их, по-другому планировать время.



Что может ей помешать в это время – это желание что-то кому-то доказывать, так делать, конечно же, не стоит – это лишь слив энергии и времени.



Ксении важно проработать отношения с отцом. Возможно, создались кармические долги перед ним, что может тянуть назад – это не обязательно что-то, что можно отследить, скорее всего – просто щемящее чувство, которое появляется время от времени в определенных ситуациях.



Еще одна традиция нумерологии, которая четко показывает особенность характера – таро-нумерология, то есть прочтение личности через арканы таро. На Ксению оказывают влияние несколько арканов – это и Иерофант, и Император, и Сила. Все они говорят о том, что если человек движется в эволюционном ключе, то он является уверенной, принципиальной личностью, которая оказывает влияние на других людей. Если же есть проявления негативного аспекта – это деспотизм, тирания, жизнь без духовного развития и фанатизм.