Разведенная Ида Галич рассекретила нового возлюбленного: кто же он?

Известная 33-летняя блогерша и телеведущая Ида Галич недавно решила открыть завесу тайны над своей личной жизнью. В последнее время она начала делиться в соцсетях фотографиями с новым возлюбленным, при этом оставляя его личность не до конца раскрытой для своих фанатов.

Ида рассказала, что ее сердце завоевал 33-летний предприниматель. Один из видеоклипов, опубликованных ею, показывает, как она нежно касается кудрявых волос своего спутника.

По словам телезвезды, история их знакомства началась довольно необычно: Галич встретила своего будущего спутника жизни в кафе благодаря друзьям, которые настояли на том, чтобы он присоединился к их обществу.

Отмечая полугодовой юбилей с момента первого поцелуя, который произошел после запоминающегося вечера, Ида написала в соцсетях о своих чувствах, подчеркнув, что это событие было значительно больше, чем просто приятный вечер.

Вспоминая о прошлом, стоит упомянуть, что в 2021 году Ида Галич официально разорвала связь с Аланом Басиевым, отцом ее ребенка Леона. Их пути пересеклись в одном из ночных клубов, и спустя год они решили закрепить свои отношения браком.