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Пути разошлись: почему Свиридова сожалеет о том, что отправила сына на учебу в Канаду

Пути разошлись: почему Свиридова сожалеет о том, что отправила сына на учебу в Канаду

Алена Свиридова очень переживает, думая о сыне.

Известная российская исполнительница Алена Свиридова поделилась своими переживаниями относительно решения отправить своего сына Василия на обучение за границу. В разговоре в рамках ютуб-шоу "Света вокруг света", артистка выразила сожаление по поводу того, что ее ребенок, рожденный в браке с Сергеем Свиридовым, теперь живет вдали от нее.

Василий начал свое образование в столичной школе, но вскоре после того, как его отец получил предложение о работе в Канаде, Свиридова приняла решение отправить сына за границу для продолжения его учебы. Это решение, по словам певицы, привело к тому, что их пути разошлись, и с тех пор мать и сын видятся крайне редко.

Алена глубоко переживает из-за разлуки с наследником, подчеркивая, что они всегда имели тесную связь и общие интересы. Она признает, что отправка сына за границу была ошибкой, которая стоила ей возможности быть рядом с ним.

В настоящее время Василий успешно работает программистом в Канаде и не видит для себя перспектив возвращения на родину. Эта ситуация оставляет Алену Свиридову в состоянии постоянной тоски по сыну, несмотря на их дистанционное общение и сохранение теплых отношений.

6 апреля 2024, 21:16
Алена Свиридова. Фото: YouTube / @svetavokrugsveta
Дмитрий Алексеев
YouTube / @svetavokrugsveta✓ Надежный источник

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