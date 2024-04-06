Волочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемой

Известная балерина Анастасия Волочкова в ютуб-шоу "Алена, блин!" поделилась советами, которые могут помочь представительницам прекрасного пола сделать интимную близость с партнером более яркой и незабываемой. По мнению Волочковой, ключевым фактором успеха в этом деликатном вопросе является искренность и естественность. Балерина призывает женщин оставаться самими собой и не пытаться создавать искусственный образ, который не соответствует их истинной сущности.

В ходе беседы журналистка Алена Жигалова упомянула рекомендацию Виктории Бони, которая советует использовать масло виноградной косточки для ухода за интимной зоной. Однако Анастасия Волочкова предпочла не комментировать этот совет и сохранить в тайне свои личные секреты, позволяющие ей оставаться уникальной и неповторимой.

Тем не менее, балерина приоткрыла завесу тайны и поделилась одним из своих приемов, который она называет "вертолетиком". Этот трюк, по словам Волочковой, заключается в выполнении шпагата и переворота без прерывания интимного контакта с партнером. Балерина утверждает, что такая техника может значительно разнообразить и усилить ощущения во время близости.

Несмотря на откровенность беседы, Анастасия Волочкова предпочла сохранить большинство своих секретов при себе, чтобы поддерживать свой статус исключительной и неординарной личности. Однако ее главный совет – быть искренней и естественной – может стать ценным руководством для женщин, стремящихся улучшить свою интимную жизнь.