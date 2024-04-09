"Вы словно предлагаете ее": фанаты набросились на вдову Табакова из-за откровенных фото дочери

У Марины Зудиной в браке с советским и российским актером Олегом Табаковым родились двое детей. Старший сын, 28-летний Павел, давно живет самостоятельной жизнью. А вот младшая дочь Маша только отметила совершеннолетие. В честь этого события артистка поделилась фотографией дочери и написала трогательные слова о том, какой долгожданной она была. Однако поклонники Зудиной раскритиковали звезду за слишком откровенные фото дочери-школьницы.

На снимках Маша сидит на белоснежной кровати в ярко-красном атласном платье. Девушка закинула ногу на ногу и прижала одну руку к груди. Многих возмутило слишком глубокое декольте дочери Олега Табакова. Подписчики заявили, что фото слишком пикантное для 18-летней девушки.

"Очень странная фотография! Девочка действительно красивая, но Вы словно предлагаете ее. На самом деле всю красоту можно домыслить и в более закрытых одеждах", – написал один из комментаторов поста.





Впрочем, сама актриса объяснила свой пост тем, что 18-летие бывает лишь однажды и дочь стала совсем взрослой.

До этого Зудина рассказывала, что у Маши уже есть молодой человек, который, по мнению актрисы, достоин ее дочери. Она заявила, что очень счастлива за девушку и с удовольствием наблюдает за тем, как развиваются их чувства. По словам Марины, в отношениях с избранником дочь стала чувствовать себя более защищенной.

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