Древнеиндийский трактат "Вопросы Милинды" гласит, что причин у сна может быть несколько: 1) дисбаланс жизненных энергий: ветра, желчи и слизи; 2) наваждение от духов; 3) повторение чего-либо во время бодрствования; 4) вещее знамение. Только в последнем случае сновидение нужно подвергать толкованию. Давайте посмотрим, к чему снится сон в Новый год 2024.





По версии мудрецов прошлого, подсказки свыше во время сна поступают именно накануне пробуждения , в особенности – на рассвете. Поэтому постарайтесь вспомнить финальную часть вашего сновидения, проанализируйте свои чувства в этот период и запишите основные события, чтобы толкование удалось получить.

В ночь с 31 декабря на 1 января длятся 20 лунные сутки. Астрономические факторы подсказывают нам, к чему снится сон в Новый год 2024. В это время Луна убывающая, а значит, от Высших сил могут поступать сигналы о том, что ушло из вашей жизни или совсем скоро канет в лету.





Если во сне вы увидели что-то неприятное или вам приснился кошмар – это хороший знак. Подобно убывающей Луне, все недоброе из этого видения должно покинуть вас в Новом году.

Прежде чем делать выводы, к чему снится сон в Новый год 2024, нужно точно знать, что он вещий. Иные же в толковании не нуждаются. Знаменитый исследователь снов Симеон Прозоров утверждал, что вещий сон отличает от других фантастическая и абсурдная для реальности деталь, которая и является ключом к разгадке.

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