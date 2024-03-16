Члены британской королевской семьи, которые попробовали себя в шоу-бизнесе

Британский сериал "Улица коронации" идет на экранах с 1960 года. В нем принял участие наследник престола принц Чарльз. Он ненадолго появился в эпизоде, который транслировался в прямом эфире 8 декабря 2000 года по случаю 40-летия шоу.



После своего ухода из Королевской семьи Принц Гарри и Меган Маркл начали новую главу в своей жизни, включая участие в различных проектах шоу-бизнеса. Они подписали контракт с платформой Netflix и запустили собственное производственное предприятие Archewell Productions.



Дочь принца Эндрю и Сары Фергюсон, принцесса Евгения, также попробовала себя в шоу-бизнесе. Она работала в галерее Hauser & Wirth и сотрудничала с различными медийными проектами.

Внучка королевы Елизаветы II, Зара Тинделл, известная как успешная спортсменка и олимпийская чемпионка по конному спорту, также принимала участие в различных медийных проектах, включая участие в телевизионных шоу.