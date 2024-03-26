Друг Пугачевой раскрыл ее планы планы по скорому возвращению

Известная российская певица Алла Пугачева покинула Россию два года назад. Артистка с семьей побросала вещи в чемодан и вылетела в Израиль из аэропорта "Внуково". Сообщается, что знаменитость даже получила паспорт своей новой страны. На этом фоне многие заговорили о том, что Примадонна навсегда завершила свою музыкальную карьеру. Однако друг певицы, композитор Андрей Мусин раскрыл ее планы по скорому возвращению.

Шоумен сообщил, что не так давно разговаривал с Аллой Борисовной по телефону. По словам Мусина, общались они в основном на свою профессиональную тему – о музыке и концертах. В беседе Пугачева заявила, что в середине апреля ей исполнится 75 лет. Артистка планирует снова взять в руки микрофон в свой юбилей, рассказал композитор.

"Она готовится к 75-летию, очень хочет к этой дате подготовить большой концерт. Наверное, в Израиле", – поделился подробностями диалога с вокалисткой Мусин.

Композитор также отметил, что считает Аллу Пугачеву невероятно талантливой. Однако популярностью она обязана не своему голосу, а второму супругу Александру Стефановичу, отметил Андрей Мусин. Известно, что в начале карьеры супруг был ее продюсером и имиджмейкером.

Ранее сообщалось, что пользователи Сети раскритиковали Аллу Пугачеву за молчание после трагедии в "Крокусе".