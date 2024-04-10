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Среда 10 апреля

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Картозия объяснил популярность Дудя* и сравнил его с советской знаменитостью

Картозия объяснил популярность Дудя* и сравнил его с советской знаменитостью

Как Юрию Дудю* удалось обрести популярность?

Николай Картозия, продюсер и генеральный директор телеканалов "Пятница" и "Суббота", в недавнем интервью поделился своими мыслями о Юрии Дуде*, блогере и создателе контента для видеохостинга "Ютуб". Картозия признался, что до взлета интервьюера он даже не слышал о нем, несмотря на его предыдущую деятельность в сфере спортивной журналистики. Это открытие произошло неожиданно, когда Николай нашел старое сообщение от Дудя* в своем профиле в популярной соцсети, где тот предлагал идею для новой программы на его телеканале.

Картозия отметил, что начальный стиль ведения интервью Юрия Дудя* напоминал ему подростковые вопросы, которые могли бы появиться в школьной тетради-анкете. Тем не менее, он обратил внимание на харизму и новаторство Дудя* в переносе формата телевизионного интервью на "Ютуб", отметив его умение легко общаться с гостями, которые имеют немалый авторитет.

Николай Картозия. Фото: YouTube / @AlexanderSokolovskiy

Картозия также затронул важность постоянного самообновления для любого, кто стремится сохранить актуальность в медийном пространстве. Он сравнил Дудя* с Урмасом Оттом, знаменитым интервьюером позднесоветского периода, чья популярность была огромной, но теперь его имя забыто многими. По мнению продюсера, несмотря на начальный успех и инновации, Юрий Дудь* не смог полностью переизобрести себя для поддержания интереса аудитории. В том числе из-за этого его популярность снизилась.

* Юрий Дудь внесен Минюстом РФ в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

10 апреля 2024, 18:41
Юрий Дудь (иноагент). Фото: YouTube
Дмитрий Алексеев
Страсти✓ Надежный источник

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