Бледанс ждет возвращения Пугачевой в Россию: Как мы без нее, а она без нас?

Эвелина Бледанс выразила надежду на скорое возвращение Аллы Пугачевой на родину, подчеркнув глубокую связь артистки с Россией и ее поклонниками. На днях известная актриса поделилась своими размышлениями о значимости присутствия 74-летней певицы в культурной жизни страны и выразила уверенность в том, что знаменитость не сможет долго оставаться вдали от своих российских корней.

"Как мы без Пугачевой, а она без нас?" – задалась вопросом артистка.

Бледанс также выразила личную тоску по детям Аллы Борисовны, Гарри и Лизе, за которыми она с удовольствием наблюдала через социальные сети. Актриса упомянула, как ей нравилось видеть их повседневную жизнь, включая моменты их игр и обучения французскому языку. Отсутствие этих маленьких радостей в ее жизни вызывает у Бледанс чувство потери и разрыва.

В контексте обсуждения возможного возвращения Аллы Пугачевой, Эвелина Бледанс предположила, что поклонникам придется немного подождать, возможно, около года, прежде чем знаменитость снова появится на родине.

Напомним, что Алла Пугачева покинула Россию два года назад вместе с семьей, включая ее мужа-иноагента Максима Галкина и их детей, и обосновалась в Израиле. Несмотря на то, что в последующее время она дважды приезжала на родину по делам, эти визиты были краткосрочными и не указывали на возвращение.