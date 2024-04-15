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"Мало Вов Адидасов по стране?": Кологривый публично врезал Янковскому

Скандальный шоумен не считает Ивана выдающимся актером.

Сыгравший "Кощея" в сериале "Слово пацана. Кровь на асфальте" Никита Кологривый стал невероятно популярен. Теперь звезду зовут на различные шоу, где он, не стесняясь, высказывает все, что думает о своих коллегах. Так, в прошлый раз насмешкам подверглись все артисты, не имеющие актерского диплома, в частности, Саша Бортич. Теперь Кологривый пустился поливать грязью Ивана Янковского.

Скандальный артист заявил, что звезда фильма "Текст" стал частью новеллы Жоры Крыжовникова не благодаря таланту, а с помощью блата. По мнению Кологривого, Ивану не понадобились даже пробы, чтобы сыграть эту роль. 

"А он не проходил никакой кастинг. Поэтому мы все это понимаем прекрасно. Ты хочешь сказать, мало Вов Адидасов по стране сидит ребят-актеров, что ли?" – публично врезал Янковскому артист. 

Кологривый объяснил, что много других профессионалов, которые лучше бы воплотили этого героя. Например, Юрий Борисов, по мнению Никиты, выглядел бы гораздо органичнее в сериале. Но другим актерам и самому Кологривому не предложили эту роль, пожаловался шоумен. 

Также он отметил, что Янковскому-младшему не удастся достичь больших высот, чем его деду Олегу Янковскому. 

Напомним, Кологривый регулярно делает скандальные высказывания в сторону других актеров. Например, недавно он насмехался над Данилой Козловским, усомнившись в его таланте. Также он заявил, что не видит ничего выдающегося в работах легенд советского кино -  Иннокентия Смоктуновского и Александра Абдулова.

Ранее звезда "Реальных пацанов" Бербер указала на двуличие Кологривого. 

15 апреля 2024, 13:25
Никита Кологривый. Фото: скриншот YouTube /@FAMETIMETV
Елизавета Федорова
YouTube✓ Надежный источник

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