Почему Шуфутинский долго отказывался петь "3 сентября"?

В интервью для телеканала "Москва 24" известный российский исполнитель Михаил Шуфутинский поделился историей одной из своих знаковых композиций "3 сентября", которая долгое время оставалась вне его концертного репертуара после ее премьеры в 1994 году. Артист отметил, что на протяжении примерно десяти или двенадцати лет после выпуска трек редко звучал на его выступлениях, поскольку не соответствовал музыкальным предпочтениям той эпохи, когда популярностью пользовались более динамичные и веселые композиции.

Михаил Шуфутинский объяснил, что в то время, когда на дискотеках царили танцевальные хиты, его песня, проникновенная и лирическая, казалась неуместной и слишком серьезной для того музыкального контекста. Однако спустя около пятнадцати лет после выпуска композиция внезапно обрела популярность и стала набирать обороты, укрепляя свои позиции в репертуаре артиста с каждым годом.

Кроме того, Михаил Шуфутинский выразил свое отношение к мемам, возникшим вокруг "3 сентября", отметив, что они его не раздражают. По его словам, большинство из них созданы с добрыми намерениями и добавляют песне дополнительную популярность, делая ее еще более знаменитой среди разных поколений слушателей.