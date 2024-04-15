Почему Шуфутинский долго отказывался петь "3 сентября"?

Любовь Рецепты Дом Семья Два мнения Отдых Общество Луна в декабре Консультации Форум Контакты

Топ новостей недели

Соседка рассказала, как обнаружила тело Кунгурова во двореСоседка рассказала, как обнаружила тело Кунгурова во дворе Дочь Панина не утвердили на роль в сериале "Слово пацана"Дочь Панина не утвердили на роль в сериале "Слово пацана" Король Британии Карл III нанес неожиданный удар больной раком Кейт МиддлтонКороль Британии Карл III нанес неожиданный удар больной раком Кейт Миддлтон Инструкция для новичков: как использовать психологическое Таро для изучения подсознания от психолога ПетлерИнструкция для новичков: как использовать психологическое Таро для изучения подсознания от психолога Петлер

Лента новостей

Понедельник 15 апреля

18:11Почему Шуфутинский долго отказывался петь "3 сентября"? 17:42В чем феномен Аллы Пугачевой? Объяснила Лолита Милявская 17:00Волочкова объяснила, почему не любит стоять у плиты 16:13Психолог Березкина провела анализ брака Аллы Пугачевой и Максима Галкина* 14:41Замахнулся и врезал: поклонница Лепса не ожидала такого от певца 13:25"Мало Вов Адидасов по стране?": Кологривый публично врезал Янковскому 12:41Виктория Боня взяла 12-летнюю дочь на свидание с новым ухажером 11:0443-летняя Юлия Такшина худеет из-за работы 10:58Прощенная россиянами Лолита загнула цены на выступления: "Подорожала на целый лям" 10:27Соседка рассказала, как обнаружила тело Кунгурова во дворе 09:38Одинокая и всеми брошенная: оставшаяся без мужа Пугачева вынуждена отменить юбилей 09:14SHAMAN сделал громкое признание на фоне слухов о разводе: "Боюсь" 08:37Асмус забрала ребенка и покинула Россию с мужчиной: "Я в абсолютной любви" 04:31Эмме Томпсон - 65: вспоминаем пять знаковых работ британской киноактрисы 01:07Альтернативные идеи для майских выходных: забудьте про шашлыки! 21:35Адвокат объяснил, почему у Ефремова велики шансы на УДО 19:16Поделки на 9 мая в детском саду: интересные идеи для детей 18:23Маргарита Суханкина о высокомерии Егора Крида: Задрал нос, никого не замечает 15:10Катя Лель рассказала, как выглядят инопланетяне 12:34Молодая жена Петросяна невзначай выдала тайну рождения дочери 09:13Тренд на добро: какие звезды занимаются благотворительностью и что ими движет 06:16Пьяный Галкин* пожелал удачи войскам Израиля во время атаки Ирана 03:19Психолог Соломеина рассказала о необходимости и последствиях сепарации от родителей 00:10Без обид: как красиво закончить свидание, если он не тот принц 22:43Лунный календарь посевной на июнь 2024 года 21:11Минекаев, Петров, Корниенко: кто снимется в новой киноверсии "Буратино" 18:13У SHAMAN'а нет друзей в Москве: Не заслужил 15:18Состояние тяжелое: у госпитализированного Куклачева случился инфаркт 12:10Сергей Лазарев о судьбоносном событии в его жизни: Я счастлив! 10:30Куркума: польза и вред для здоровья человека 09:12Бледанс ждет возвращения Пугачевой в Россию: Как мы без нее, а она без нас? 06:09Володина раскрыла тайны рожденных под знаком Тельца: от упорства до любви к красоте 04:44Трижды разведенная Климова рассказала о "мужчине мечты" 01:41Стало известно, что сыновья Карла III умоляли отца не жениться на Камиле 22:02"Я насквозь тебя вижу": Киркоров провел серьезный разговор с Давой 21:2675-летнего Куклачева срочно увезли в больницу в день рождения 20:44Почему Поргина отказалась от пластики? Из-за Гурченко... 20:10Лунный денежный календарь на июнь 2024 года 19:33Скандал, который устроила жена Илье Соболеву, оказался инсценировкой 18:43Подруга нашла виновного в смерти Евгения Кунгурова: Стал жертвой 18:16Богохульница! Верующие раскритиковали Рианну за новую фотосессию 17:32"Днище!": жена Соболева устроила скандал из-за его пикантного фото с Седоковой 16:58Якубовичу срочно потребовалась помощь медиков в Екатеринбурге - СМИ 16:08Странная прихоть вновь беременной Арзамасовой заставила ее коллег озадачиться 14:55Как приготовить кускус: простые рецепты и полезные советы 14:49"Я так надеялась ему помочь": убитая горем Ольга Орлова сообщила о потере 14:03Серябкина и Хилькевич впервые встретились после конфликта 12:05Агата Муцениеце публично высмеяла новую супругу Прилучного: "Не жена" 11:26Нагло присвоили: стало известно, кто считает песни SHAMAN своими 10:50Звезда "Слова пацана" Копейкин рассказал, что выпивал из-за психического расстройства
1370
800
true

Почему Шуфутинский долго отказывался петь "3 сентября"?

Почему Шуфутинский долго отказывался петь

Михаил Шуфутинский объяснил, почему долгое время не исполнял ставшую хитом композицию.

В интервью для телеканала "Москва 24" известный российский исполнитель Михаил Шуфутинский поделился историей одной из своих знаковых композиций "3 сентября", которая долгое время оставалась вне его концертного репертуара после ее премьеры в 1994 году. Артист отметил, что на протяжении примерно десяти или двенадцати лет после выпуска трек редко звучал на его выступлениях, поскольку не соответствовал музыкальным предпочтениям той эпохи, когда популярностью пользовались более динамичные и веселые композиции.

Михаил Шуфутинский объяснил, что в то время, когда на дискотеках царили танцевальные хиты, его песня, проникновенная и лирическая, казалась неуместной и слишком серьезной для того музыкального контекста. Однако спустя около пятнадцати лет после выпуска композиция внезапно обрела популярность и стала набирать обороты, укрепляя свои позиции в репертуаре артиста с каждым годом.

Кроме того, Михаил Шуфутинский выразил свое отношение к мемам, возникшим вокруг "3 сентября", отметив, что они его не раздражают. По его словам, большинство из них созданы с добрыми намерениями и добавляют песне дополнительную популярность, делая ее еще более знаменитой среди разных поколений слушателей.

15 апреля 2024, 18:11
Михаил Шуфутинский. Фото: YouTube / @HEATshowbiz
Дмитрий Алексеев
Москва 24✓ Надежный источник

Тарасова назвала "идиотством" призывы о признании Пугачевой иноагентом

Тарасова назвала "идиотством" призывы о признании Пугачевой иноагентом
Татьяна Тарасова не понимает, за что Аллу Пугачеву так наказывать.

В чем феномен Аллы Пугачевой? Объяснила Лолита Милявская

В чем феномен Аллы Пугачевой? Объяснила Лолита Милявская
Лолита Милявская понимает, почему Алла Пугачева обрела такую известность.

Волочкова объяснила, почему не любит стоять у плиты

Волочкова объяснила, почему не любит стоять у плиты
Анастасия Волочкова рассказала о своем отношении к еде.

Психолог Березкина провела анализ брака Аллы Пугачевой и Максима Галкина*

Психолог Березкина провела анализ брака Аллы Пугачевой и Максима Галкина*
Почему брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина* можно считать счастливым?

Замахнулся и врезал: поклонница Лепса не ожидала такого от певца

Замахнулся и врезал: поклонница Лепса не ожидала такого от певца
Народный артист России вышел из себя и выбил из рук назойливой фанатки телефон.

"Мало Вов Адидасов по стране?": Кологривый публично врезал Янковскому

"Мало Вов Адидасов по стране?": Кологривый публично врезал Янковскому
Скандальный шоумен не считает Ивана выдающимся актером.

Выбор читателей

06/04Сбт"Принесет горе и страдания": страшные предсказания индийского пророка начали сбываться 06/04СбтВолочкова дала совет, как сделать интимную близость с партнером яркой и незабываемой 05/04ПтнСафронов озвучил подходящее наказание для ворвавшихся в "Крокус" террористов 06/04СбтПути разошлись: почему Свиридова сожалеет о том, что отправила сына на учебу в Канаду 05/04ПтнПропавшая на две недели жена Прилучного ошарашила поклонников: "Малыш" 06/04СбтРазведенная Ида Галич рассекретила нового возлюбленного: кто же он?