На Ивлееву составлен протокол за дискредитацию Вооруженных сил России

На 33-летнюю Настю Ивлееву, телеведущую и блогершу, которая оскандалилась в конце прошлого года из-за проведения "голой" вечеринки в клубе "Мутабор", составили протокол о дискредитации Вооруженных сил РФ. Согласно данным, размещенным на официальном сайте московских судов, ей может быть назначен штраф за административное нарушение.

Документация по делу Ивлеевой была направлена в судебные инстанции от подразделения МВД по Тверскому району Москвы 16 апреля 2024 года. Обвинения предъявлены в соответствии с частью 1 статьи 20.3.3 Кодекса РФ об административных нарушениях.

На данный момент дело находится на рассмотрении, и окончательное решение по обвинению блогерши еще не принято. В случае признания ее виновной, Настей Ивлеевой может грозить финансовое взыскание в размере от 30 до 50 тысяч рублей. Какие высказывания или действия телезвезды привели к этому пока неясно.

Ранее телеведущая Маша Малиновская поддержала жителей Донбасса, которые выступили против визита Насти Ивлеевой. Она считает, что блогерша лишь ищет выгоду от этой поездки. Слова знаменитости приводил женский журнал "Клео.ру".

