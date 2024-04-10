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Малиновская поддержала жителей Донбасса, выступивших против визита Ивлеевой

Малиновская поддержала жителей Донбасса, выступивших против визита Ивлеевой

Телеведущая раскритиковала Настю Ивлееву.

В мире шоу-бизнеса нередко возникают ситуации, когда публичные личности сталкиваются с волной критики и начинают искать способы восстановить свой имидж. Недавно в центре такой ситуации оказалась известная блогерша и телеведущая Настя Ивлеева, чья "голая вечеринка" вызвала негативную реакцию общественности. Позже появились слухи о том, что Ивлеева выразила желание посетить Донбасс, что, в свою очередь, вызвало неоднозначную реакцию со стороны жителей данного региона, да и россиян в целом.

В недавнем интервью телеведущая Маша Малиновская выразила свою поддержку решению жителей Донбасса, которые высказались против такой поездки блогерши Насти. Мол, их мнение было обосновано, поскольку предполагаемый визит блогерши казался неискренним и, скорее всего, напоминал попытку улучшить собственный имидж, чем истинное желание помочь или выразить поддержку населению. Малиновская упомянула, что Донбасс не является местом для исправления личных ошибок и что Ивлеева должна была проявить свою заинтересованность гораздо раньше, а не в момент, когда ей это стало выгодно.

Маша Малиновская. Фото: YouTube / @zvezdach_

Кроме того, Малиновская затронула тему визитов знаменитостей в прифронтовые места в целом, отметив, что такие поездки часто критикуются за их предполагаемую поверхностность и стремление к самопиару. Однако она подчеркнула, что ее собственная позиция и действия не подпадают под эту критику. Маша объяснила, что ее решение поехать было мотивировано не желанием очистить собственную репутацию или получить одобрение, как якобы у Ивлеевой, а глубокой личной убежденностью и поддержкой России и ее интересов.

10 апреля 2024, 17:57
Настя Ивлеева. Фото: YouTube / @Ivleeva
Дмитрий Алексеев
Страсти✓ Надежный источник

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