Отец встал грудью за Настю Ивлееву: Зачем докопались до ребенка?

Во вторник, 16 апреля, стало известно, что на 33-летнюю телеведущую и блогершу Настю Ивлееву был составлен протокол за дискредитацию Вооруженных сил России (речь идет о публикациях знаменитости от 24 февраля и 1 марта 2022 года в популярной соцсети, где она высказалась против проведения спецоперации) . Судебное заседание по этому делу запланировано на 25 апреля 2024 года, как сообщили официальные представителями судебной системы. В случае признания вины блогерше грозит штраф.

Отец Насти Вячеслав Ивлеев выразил свое недоумение и защиту в связи с обвинениями в адрес его дочери. По его словам, Анастасия никогда не высказывалась негативно в отношении военных сил страны.

"Зачем докопались все до ребенка?" – возмутился он.

Встав грудью за свою дочь, мужчина подчеркнул, что критика в адрес Анастасии после ее организации "голой" вечеринке в "Мутаборе" была необоснованной и неправомерной. Он решительно настроен противостоять любым попыткам дискредитации своей дочери, подчеркивая, что она лишь занимается своим делом и развивает собственный бизнес.

Ранее появилась информация о заработках Насти Ивлеевой за прошлый год. Так, один из бизнесов принес телезвезде 2,8 миллиарда рублей, а чистой прибыли – более 93 миллионов рублей Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".