Британцы не поверили обещаниям Меган Маркл прекратить войну с тяжелобольной Кейт Миддлтон

После того как король Британии Карл III и Кейт Миддлтон объявили о своих болезнях, многие посчитали, что давняя вражда между семьей принцев Уильяма и Гарри наконец завершится. Поклонники ждали, что покинувшие королевство герцоги Сассекские сделают первый шаг к примирению. Однако пара лишь сказала пару слов поддержки, которые многие посчитали наигранными.

Теперь в Сети обсуждают вероятность того, что Меган Маркл снова начнет нападки на королевскую семью, в частности на Кейт Миддлтон, которую она всегда недолюбливала. Супруга принца Гарри высказывала свое недовольство с первых дней появления в королевской семье. Ее критике подвергалось все, в том числе и свадебная церемония, на которую Виндзоры потратила 32 миллиона фунтов, а сама Маркл мечтала о менее роскошном торжестве.

Обиды копились, и Меган уже не сдерживала даже болезнь Елизаветы II (по некоторым данным, королева Британии страдала от онкологии). Чего только стоит скандальное интервью герцогов Сассекских, которое было опубликовано за несколько лет до кончины королевы Елизаветы II. Теперь жена Гарри и вовсе объявит войну всем Виндзорам, и, в частности, больной раком принцессе Уэльской, считает королевский биограф Анджела Левин.

"Она сказала, что не хочет вмешиваться, пока Кейт и король нездоровы, но она вмешивалась, когда герцогу Эдинбургскому было плохо, когда королеве было плохо. Так что я не верю ее словам", – объяснила специалист.

Эксперт считает, что сейчас Маркл немного успокоилась, но когда Кейт выздоровеет и шум вокруг ее диагноза уляжется, Меган снова начнет критиковать семью своего мужа.

Ранее стало известно, что сыновья Карла III умоляли отца не жениться на Камиле.