Стало известно, что сыновья Карла III умоляли отца не жениться на Камиле

Британская королевская семья всегда была объектом обсуждений, однако в последние несколько месяцев членам монаршей четы с особым энтузиазмом перемывают кости и смакуют подробности их будней. Впрочем, и поводов достаточно, только в этом году из Букингемского дворца пришло множество новостей, большинство из которых печальные. Чего только стоят известия об онкологии у короля Карла III и принцессы Уэльской Кейт Миддлтон.

В лавине слухов и домыслов, которые окружили королевских особ, больше всего досталось жене Уильяма. Верные поклонники так переживали из-за пропажи Кейт, что успели ее "похоронить", "отправить в кому", и "развести с мужем". Когда же все выяснилось, пересудов о королевской семье меньше не стало. Теперь появились новости о том, что принц Уильям и Гарри умоляли отца не жениться на Камилле.

"Мы не думали, что жениться необходимо. Мы думали, что это принесет больше вреда, чем пользы", – поделился своим мнением принц Гарри.

Он признался, что видел, как отец счастлив рядом со своей возлюбленной, но зачем жениться официально, искренне не понимал.

В итоге король Британии все же связал себя узами брака с Камиллой. Новая супруга Карла III даже смогла найти общий язык с детьми Дианы. Однако Гарри не захотел простить ей, что она заняла место его покойной матери, и в своих мемуарах нарек нынешнюю королеву "злодейкой", отметив, что она не последний человек, приложивший руку к "исчезновению" его матери.

Ранее стало известно, где похоронят Кейт Миддлтон.