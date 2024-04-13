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Суббота 13 апреля

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Стало известно, что сыновья Карла III умоляли отца не жениться на Камиле

Стало известно, что сыновья Карла III умоляли отца не жениться на Камиле

Принц Гарри до сих пор не простил новую супругу отца.

Британская королевская семья всегда была объектом обсуждений, однако в последние несколько месяцев членам монаршей четы с особым энтузиазмом перемывают кости и смакуют подробности их будней. Впрочем, и поводов достаточно, только в этом году из Букингемского дворца пришло множество новостей, большинство из которых печальные. Чего только стоят известия об онкологии у короля Карла III и принцессы Уэльской Кейт Миддлтон. 

В лавине слухов и домыслов, которые окружили королевских особ, больше всего досталось жене Уильяма. Верные поклонники так переживали из-за пропажи Кейт, что успели ее "похоронить", "отправить в кому", и "развести с мужем". Когда же все выяснилось, пересудов о королевской семье меньше не стало. Теперь появились новости о том, что принц Уильям и Гарри умоляли отца не жениться на Камилле. 

"Мы не думали, что жениться необходимо. Мы думали, что это принесет больше вреда, чем пользы", – поделился своим мнением принц Гарри. 

Он признался, что видел, как отец счастлив рядом со своей возлюбленной, но зачем жениться официально, искренне не понимал. 

В итоге король Британии все же связал себя узами брака с Камиллой. Новая супруга Карла III даже смогла найти общий язык с детьми Дианы. Однако Гарри не захотел простить ей, что она заняла место его покойной матери, и в своих мемуарах нарек нынешнюю королеву "злодейкой", отметив, что она не последний человек, приложивший руку к "исчезновению" его матери. 

Ранее стало известно, где похоронят Кейт Миддлтон. 

13 апреля 2024, 01:41
Фото: скриншот YouTube /@AbsoluteDocumentaries
Елизавета Федорова
The Mirror✓ Надежный источник

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