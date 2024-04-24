Ярмольника и его жену срочно доставили в больницу - СМИ

Артиста Леонида Ярмольника и его жену Оксану срочно доставили в больницу. Как сообщает Mash, причиной стало резкое ухудшение здоровья: у актера диагностировали гипертонический криз, а у его жены обнаружили обострение хронического заболевания сердца.

По данным издания, за несколько дней до инцидента пара испытывала общее недомогание, сопровождаемое головными болями. Ситуация с Оксаной оказалась более серьезной, ее артериальное давление достигло опасных отметок – 250, из-за чего потребовалось двукратное обращение за экстренной медицинской помощью. Леонид Ярмольник также страдал от повышения давления и испытывал приступы сильного кашля, однако его состояние не достигло такого критического уровня.

В то же время Леонид Ярмольник опровергает информацию о заболеваниях и госпитализации, утверждая, что они с женой чувствуют себя хорошо и продолжают заниматься своими делами: он вовлечен в репетиции, а Оксана занята личными вопросами.

Ранее 70-летний Леонид Ярмольник заявил, что чувствует себя пацаном. Артисту не кажется, что он разменял восьмой десяток. Слова актера приводил женский журнал "Клео.ру".

