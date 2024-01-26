70-летний Ярмольник признался, что ощущает себя пацаном

22 января 2024 года актер, телеведущий и продюсер Леонид Ярмольник отметил 70-летний юбилей. Однако на этот возраст бессменный член жюри КВН себя совсем не ощущает, по его словам. Ярмольник принял участие в шоу "Поехали" на "Авторадио", где рассказал, как любимое дело и внутреннее мироощущение помогают ему практически не меняться с возрастом.





Как заявляет актер, он не ощущает, что разменял восьмой десяток. Телеведущий подчеркнул, что много работает. Похоже, что активная жизнь и возможность постоянно трудиться для Леонида Ярмольника чрезвычайно важны. Актер признался, что чувствует себя на 40-45 лет, не более того.

"В любом возрасте ты ощущаешь себя пацаном, если делаешь что-то быстро, здорово и исключительно не так, как все", – заявил артист.



Прямо к юбилею актера начался показ фильма с его участием: с 25 января во всех кинотеатрах страны зрители могут посмотреть новую экранизацию бессмертного романа "Мастер и Маргарита". Кинолента по мотивам произведения Михаила Булгакова была снята режиссером Михаилом Лукашиным. Леонид Ярмольник сыграл в фильме врача психиатрической больницы, профессора Стравинского. Именно этот персонаж романа занимается лечением поэта Ивана Бездомного и несчастного Мастера.

Помимо творческой работы, Леонид Ярмольник настоящий семьянин. В 2023 году вместе с супругой Оксаной Ярмольник он отметил 40-летие совместной жизни. У дочери актера Александры двое детей. Ярмольник воспитывает внуков Петра и Павла.