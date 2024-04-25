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Четверг 25 апреля

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СМИ сообщили о неоперабельной опухоли у Маслякова

СМИ сообщили о неоперабельной опухоли у Маслякова

У Александра Маслякова рак, пишут СМИ.

На днях появились сообщения о том, что шоумен Дмитрий Хрусталев займет место Александра Маслякова в качестве ведущего Клуба веселых и находчивых (КВН). Вскоре эти слухи были опровергнуты сыном заслуженного деятеля искусств. Он уточнил, что речь идет лишь о временной замене, а не о полной смене ведущего.

В четверг, 25 апреля, журналисты Mash поделились информацией о том, что Александр Масляков принял решение уйти с поста ведущего КВН из-за серьезных проблем со здоровьем. В 2022 году, после борьбы с ковидом, у него обнаружили рак легких, причем неоперабельную. Несмотря на активное медицинское наблюдение и лечение, телеведущий сталкивается с ухудшением состояния здоровья, отмечает издание.

Напомним, осенью прошлого года Александру Васильевичу исполнилось 82 года.  Бессменным руководителем и ведущим Клуба веселых и находчивых Масляков был на проятжении почти 60 лет – с 1964 по 2022 годы. 

Ранее стало известно, сколько сын Александра Маслякова зарабатывает на КВН.Как сообщали СМИ, за год компания ООО "Творческое телевизионное объединение "АМИК", которой принадлежит Клуб, приносит 43-летнему наследнику телеведущего баснословные суммы. Подробнее об этом рассказывал женский журнал "Клео.ру".
25 апреля 2024, 19:35
Александр Масляков. Фото: YouTube / @SMOTRIM_KULTURA
Дмитрий Алексеев
Комсомольская правда✓ Надежный источник

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