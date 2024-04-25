СМИ сообщили о неоперабельной опухоли у Маслякова

На днях появились сообщения о том, что шоумен Дмитрий Хрусталев займет место Александра Маслякова в качестве ведущего Клуба веселых и находчивых (КВН). Вскоре эти слухи были опровергнуты сыном заслуженного деятеля искусств. Он уточнил, что речь идет лишь о временной замене, а не о полной смене ведущего.

В четверг, 25 апреля, журналисты Mash поделились информацией о том, что Александр Масляков принял решение уйти с поста ведущего КВН из-за серьезных проблем со здоровьем. В 2022 году, после борьбы с ковидом, у него обнаружили рак легких, причем неоперабельную. Несмотря на активное медицинское наблюдение и лечение, телеведущий сталкивается с ухудшением состояния здоровья, отмечает издание.

Напомним, осенью прошлого года Александру Васильевичу исполнилось 82 года. Бессменным руководителем и ведущим Клуба веселых и находчивых Масляков был на проятжении почти 60 лет – с 1964 по 2022 годы.