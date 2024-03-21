Стало известно, сколько сын Маслякова зарабатывает на КВН: огромные деньжищи

Советский и российский телеведущий Александр Масляков был бессменным руководителем программы КВН с 64 года прошлого века. Однако в 2022 году из-за проблем со здоровьем ему пришлось оставить свой пост и передать все дела единственному сыну – тезке Александру.

Сейчас Масляков-младший является единственным владельцем творческого объединения "АМИК". Выяснилось, что в год компания приносит наследнику юмориста более 550 миллионов рублей, из них "чистая прибыль" – более 150 миллионов. Впрочем, это еще не все. Александр также учредитель ООО "КВН Кафе", которое ежегодно обогащает звездного сына более чем на три миллиона рублей. Больше двух миллионов приносит компания "КВН Сувенир".

Впрочем, среди всех проектов, которые носят имя "Клуба веселых и находчивых" есть и относительно неуспешные. Например, "КВН Продакшн", задействованная в сфере кинематографа, огромные деньжищи не приносит, а наоборот, работает в минус.

Напомним, в этом году супруга Маслякова-старшего рассказала, что муж передал все права своему сыну. По словам женщины, молодому и амбициозному 44-летнему парню нужно развиваться, поэтому работу над проектами он взял на себя.

Александр Масляков-младший женился в начале 2000-х на девушке, с которой вместе учился в МГИМО. В 2006 году у них родилась дочь. Сейчас супруги вместе трудятся над проектами, связанными с КВН.

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