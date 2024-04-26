Стало известно о состоянии госпитализированного Ярмольника и его жены.

Советский и российский актер Леонид Ярмольник и его супруга Оксана оказались на больничной койке 24 апреля. Сообщалось, что шоумена с женой экстренно доставили на скорой помощи к медикам из-за того, что пара почувствовала себя плохо, у обоих было повышено артериальное давление. В результате у 70-летнего актера диагностировали гипертонический криз, а у Оксаны – обострение сердечного заболевания, от которого женщина страдает давно.

Впрочем, сам Ярмольник после этих новостей вышел на связь с опровержением. Он заявил, что хорошо себя чувствует и никакой экстренной госпитализации не было. А в больницу он действительно обращался, но только для того, чтобы пройти плановую проверку здоровья.

Однако источник утверждает, что супруги все еще находятся в больнице под наблюдением медиков. Кроме того, их самочувствие оценивается как состояние средней тяжести. Известно, что артист и его 64-летняя жена почувствовали недомогание на фоне обострения хронических недугов.

К слову, о своем самочувствии Ярмольник говорит достаточно часто. Например, ранее Леонид заявил, что, разменяв восьмой десяток, он все еще чувствует себя "пацаном". В этом ему в первую очередь помогает любимое дело, отметил актер.