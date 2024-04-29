75-летний Жерар Депардье взят под стражу в Париже: в чем его обвиняют?

В понедельник, 29 апреля, в Париже полиция задержала знаменитого актера Жерар Депардье для проведения допроса по обвинению в неподобающем поведении по отношению к двум женщинам. Звезду кино подозревают в сексуальных домогательствах.

Местные медиа сообщают, что Жерар Депардье был арестован в 8 утра. Ему предстоит дать объяснения по поводу обвинений в инцидентах, которые, согласно заявлениям потерпевших, имели место в ходе кинопроизводства. Согласно их словам, первый случай произошел в 2014 году во время работы над проектом под руководством Жан-Пьера Моки, а второй случай датируется 2021 годом, когда актер участвовал в съемках фильма режиссера Жана Беккера.

Одна из женщин, подавших жалобу, описала инцидент, случившийся в коридоре, где, по её словам, Герард Депардье внезапно взял ее за ноги, прижал к себе и начал непристойно трогать, делая недвусмысленные сексуальные намеки. Коллеги по съемочной площадке пришли на помощь пострадавшей, заставив актера принести извинения. Однако, несмотря на это, в течение всего времени продолжения съемок Депардье продолжал унижать женщину, обзывая ее оскорбительными словами.

Жерар Депардье настаивает на своей невиновности в этом и других инцидентах.