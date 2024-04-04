Клинический психолог объяснил скандальное поведение Никиты Кологривого

В последнее время Никита Кологривый – ходячий инфоповод. Однако обсуждает общественность совсем не карьерные достижения звезды сериала "Слово пацана. Кровь на асфальте". После успеха на экране актер, судя по всему, словил звездную болезнь и начал публично критиковать легендарных артистов. Последняя выходка Кологривого и вовсе возмутила россиян. Звезда покусал сотрудницу ресторана и дрался с посетителями.

Пока одни считают, что Никита зазнался, другие уверены – актер эмоционально истощен и нуждается в помощи специалиста. Мнением относительно последней версии поделился клинический психолог Родион Барабанов. Он считает, что Кологривый просто-напросто играет, как в кино, и пытается показаться более интересной личностью, чем является на самом деле.

Специалист отметил, что Никита – неплохой актер. Он обладает всеми качествами для реалистичного исполнения ролей. Однако шоумен выносит свои сценические способности в реальную жизнь, чего, по мнению психолога, делать не стоит.

"Нужно уметь хорошо заучивать тексты. И обладать таким качеством, как шизоидность, позволяющим перевоплощаться, примерять на себя разные маски, образы и быть неплохим лицедеем, которым Никита Кологривый и является", – подытожил Барабанов.

Напомним, в конце марта Никита Кологривый из-за дебоша в новосибирской кальянной попал за решетку. Суд назначил актеру семь суток ареста. Звезда фильма "По щучьему велению" заявил, что признает свою вину, и призвал поклонников простить его выходку.

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