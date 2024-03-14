Клара Новинова обрадовалась за ставшего отцом в третий раз Евгения Петросяна

Несколько лет назад Евгений Петросян стал отцом во второй раз. В 2020 году пятая супруга Татьяна Брухунова подарила знаменитости сына Вагана. Но едва поклонники успели свыкнуться с мыслью о том, что у артиста подрастает маленький наследник, как он снова удивил общественность. Стало известно, что в звездной семье случилось новое пополнение.

Неожиданную новость жена комика сообщила публике накануне. Однако порадоваться за пару смогли не все. Некоторые сделали вывод, что Татьяна Брухунова не сама вынашивала и рожала малыша, раз в Сети за последние месяцы ни разу не появлялись ее снимки с округлившимся животом.

К счастью, поздравлений в адрес супругов все же поступило больше, чем негатива. Кроме того, семью начали активно поддерживать коллеги. Например, за ставшего отцом в третий раз Евгения Петросяна обрадовалась Клара Новикова. В беседе с журналистами звезда передала для пары несколько добрых слов.

Артистка дала понять, что пришла в восторг, увидев радостную новость. В отличие от недоброжелателей, знаменитость поддержала коллегу, который решился снова стать отцом. Новикова отметила, что Петросян является состоятельным и ответственным человеком, поэтому отдает себе отчет в том, насколько это серьезный шаг.

"Таких случаев много, что люди становятся родителями во взрослом возрасте, почему нет", – заключила певица.

Впрочем, поздравлять коллегу по цеху лично юмористка не стала. Как призналась Клара Новикова, они с Евгением Петросяном не настолько близки.

А ранее "Клео.ру" писали, что жена Петросяна опровергла слухи об обращении к суррогатной маме.

