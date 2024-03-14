Известный психолог составила портреты кандидатов в президенты России

Популярный психолог, кандидат психологических наук Лариса Суркова по просьбе одной из частных школ описала с профессиональной точки зрения кандидатов в президенты России. Для этого Суркова посмотрела видеовыступления каждого из кандидатов, от ранних до настоящего времени, и прочитала их тексты. "И при этом для кандидатов на слуху нужно еще и отключить все, что ты о них знаешь и как лично к ним относишься", – отметила она. Результаты своего исследования Лариса Суркова опубликовала в запрещенной сети Instagram*.







Психолог отметила, что прежде даже не знала имени Владислава Даванкова, а потому с ним проводить анализ было интереснее всего. Оценивая его видео, Суркова называет Даванкова человеком, влюбленным в себя:"Такой нарцисс. Часто такое бывает, если вырос в ситуации вечного преодоления или доказывания другим, что ты что-то из себя представляешь". При этом, после оценки роликов по хронологии, для специалиста было очевидно, что это ведомый человек, который "мог бы быть хорошим исполнителем, и даже на высоких позициях, но не человеком, самостоятельно принимающим решения".







Николая Харитонова Суркова назвала самым оптимистичным из всех кандидатов, отметив, что "позитивный настрой его не покидает долгие годы в политике". По мнению психолога, Харитонов уверен в себе и в том, что говорит, не меняет своих ценностей и идеалов, но при этом он оторван от реальности и не любит принимать решения. "По последним видео можно сказать, что устал. Иногда есть такое состояние эмоциональное, когда человека надо просто отпустить на покой", – полагает Лариса Суркова.







Рассказывая о Леониде Слуцком, психолог отметила, что изначально видит в нем открытую личность с ярко выраженной эмпатией, которая с годами стирается. По ее мнению, "видно, что не всегда интересно, о чем он говорит, и что это скорее дежурные фразы". Она оценила Слуцкого как человека, зависимого от мнения других, а также пришла к выводу, что он не заинтересован в результате: "Судя по последним видео, скорее ждет окончания выборов, чем готов бороться за результат".







Проводя психологический анализ кандидата Владимира Путина, психолог призналась, что было сложно абстрагироваться от уже имеющихся по его поводу данных. Тем не менее, на ранних видео она отмечает его уверенность в себе при отсутствии уверенности в правоте своих действий – это приходит уже с годами. "Умеет и не боится принимать решения. Если сравните его позы на видео в разные годы, увидите это сами. Очень крепко стоит на ногах. Не боится нести ответственность. С годами есть ощущение, что просто фанатично предан своему делу", пишет Суркова. Владимира Путина психолог называет "лидером, способным самостоятельно принимать решения".



* – Инстаграм (Instagram) принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена

