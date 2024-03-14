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Четверг 14 марта

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Известный психолог составила портреты кандидатов в президенты России

Известный психолог составила портреты кандидатов в президенты России

Выборы политического лидера РФ пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

Популярный психолог, кандидат психологических наук Лариса Суркова по просьбе одной из частных школ описала с профессиональной точки зрения кандидатов в президенты России. Для этого Суркова посмотрела видеовыступления каждого из кандидатов, от ранних до настоящего времени, и прочитала их тексты. "И при этом для кандидатов на слуху нужно еще и отключить все, что ты о них знаешь и как лично к ним относишься", – отметила она. Результаты своего исследования Лариса Суркова опубликовала в запрещенной сети Instagram*.

Владислав Даванков. Фото: Youtube / @sobchak

Психолог отметила, что прежде даже не знала имени Владислава Даванкова, а потому с ним проводить анализ было интереснее всего. Оценивая его видео, Суркова называет Даванкова человеком, влюбленным в себя:"Такой нарцисс. Часто такое бывает, если вырос в ситуации вечного преодоления или доказывания другим, что ты что-то из себя представляешь". При этом, после оценки роликов по хронологии, для специалиста было очевидно, что это ведомый человек, который "мог бы быть хорошим исполнителем, и даже на высоких позициях, но не человеком, самостоятельно принимающим решения". 

Николай Харитонов. Фото: Youtube / @TVRTSnews

Николая Харитонова Суркова назвала самым оптимистичным из всех кандидатов, отметив, что "позитивный настрой его не покидает долгие годы в политике". По мнению психолога, Харитонов уверен в себе и в том, что говорит, не меняет своих ценностей и идеалов, но при этом он оторван от реальности и не любит принимать решения. "По последним видео можно сказать, что устал. Иногда есть такое состояние эмоциональное, когда человека надо просто отпустить на покой", – полагает Лариса Суркова. 

Леонид Слуцкий. Фото: www.kremlin.ru

Рассказывая о Леониде Слуцком, психолог отметила, что изначально видит в нем открытую личность с ярко выраженной эмпатией, которая с годами стирается. По ее мнению, "видно, что не всегда интересно, о чем он говорит, и что это скорее дежурные фразы". Она оценила Слуцкого как человека, зависимого от мнения других, а также пришла к выводу, что он не заинтересован в результате: "Судя по последним видео, скорее ждет окончания выборов, чем готов бороться за результат".

Владимир Путин. Фото: www.kremlin.ru

Проводя психологический анализ кандидата Владимира Путина, психолог призналась, что было сложно абстрагироваться от уже имеющихся по его поводу данных. Тем не менее, на ранних видео она отмечает его уверенность в себе при отсутствии уверенности в правоте своих действий – это приходит уже с годами. "Умеет и не боится принимать решения. Если сравните его позы на видео в разные годы, увидите это сами. Очень крепко стоит на ногах. Не боится нести ответственность. С годами есть ощущение, что просто фанатично предан своему делу", пишет Суркова. Владимира Путина психолог называет "лидером, способным самостоятельно принимать решения".

* – Инстаграм (Instagram) принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена

14 марта 2024, 10:21
Фото: www.kremlin.ru
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