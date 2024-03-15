Дети Екатерины Климовой сократили общение с отцом после распада семьи

Как известно, актриса не раз предпринимала попытки обрести счастье в личной жизни. После неудачного первого брака звезда вышла замуж за коллегу по цеху Игоря Петренко. Супруги прожили вместе почти 10 лет и дважды стали родителями. Но теперь Екатерина Климова вынуждена воспитывать детей одна.

В 2013 году артистка развелась с мужем и отправилась на поиски новой любви. В отличие от бывшей жены, которая успела расстаться и с третьим избранником, Игорь Петренко построил крепкий брак с актрисой Кристиной Бродской. Вместе с супругой он воспитывает троих дочерей, но о сыновьях от прошлых отношений не забывает.

Не секрет, что экс-муж Екатерины Климовой поддерживает связь с наследниками. Но, по его признанию, в последнее время встречи с детьми случаются все реже. Оказалось, 17-летний Матвей и 15-летний Корней сократили общение с отцом после распада семьи.

В беседе с журналистами на презентации фильма "Адмирал Кузнецов" Петренко заявил, что взрослеющие сыновья уже вовсю увлечены собственными делами и планами. К тому же, актер и сам активно строит карьеру. Поэтому у отца и детей не получается проводить вместе время так часто, как им бы хотелось.

"Что касается ребят, так сложилась моя жизнь, что я не нахожусь в семье. Сейчас они уже все больше и больше начинают взрослеть, мы все меньше и меньше видимся из-за этого", – посетовал бывший муж Екатерины Климовой.



Несмотря на недостаток времени, актер продолжает принимать активное участие в жизни наследников. Например, как рассказал Петренко, он составил список фильмов к просмотру для старшего сына. Судя по всему, Екатерина Климова только рада, что бывший муж вносит свой вклад в развитие детей.