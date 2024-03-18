В Букингемском дворце отреагировали на ложную информацию о кончине Карла III

Информационные агентства ссылались на заявление, предположительно от Букингемского дворца, где утверждалось, что король ушел из жизни. Однако позднее выяснилось, что опубликованный документ был фальшивкой.
Представители дворца впоследствии официально опровергли новость о трагедии. Канцелярия короля Англии выпустила заявление, в котором подтвердила, что монарх продолжает заниматься делами и решением рабочих вопросов.
"Мы рады подтвердить, что король продолжает исполнять рабочие обязанности и заниматься частными делами", – цитирует заявление пресса.
Стоит отметить, что последний публичный выход Карла III состоялся около пяти дней назад. На лпубликованных фото монарх выглядел довольно бодрым, несмотря на то, что он в настоящее время проходит лечение от онкологии. Карл III до сих пор не раскрыл публично детали своего заболевания раком, хотя диагноз был поставлен ему после плановой операции.
Также недавно стали известны проблемы со здоровьем невестки короля, принцессы Уэльской. Эти новости вызвали обеспокоенность в обществе и подняли волну интереса к состоянию здоровья членов королевской семьи.