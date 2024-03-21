Встал на одно колено: экс-участник "Фабрики звезд" сделал предложение Волочковой

Известная балерина Анастасия Волочкова теперь нарасхват. Недавно в Сети появились слухи о ее романе с Прохором Шаляпиным. Теперь на одно колено перед балериной встал другой мужчина, который, к слову, моложе танцовщицы на 16 лет. Бывший участник "Фабрики звезд" Егор Иващенко вручил экс-приме Большого театра бархатную коробочку с ювелирным украшением.

Пока музыкант распылялся в пламенных речах о любви к Анастасии, она начала изучать подарок. К слову, то, что она обнаружила в коробке, ее разочаровало. 48-летняя Волочкова заявила, что надеялась на обручальное кольцо, а презентом оказались всего лишь бриллиантовые серьги за полмиллиона рублей. Впрочем, Иващенко не растерялся и сделала балерине другое предложение.

"Я хочу пригласить тебя на свидание! Это первое наше свидание! Сегодняшнее мероприятие сделано для того, чтобы я мог Насте признаться в любви!" – обратился к предмету воздыхания мужчина.





Впрочем, согласилась пойти на свидание королева шпагата или нет – непонятно. Она пригласила нового ухажера на свое шоу "Одержимость". А тот в ответ бросился целовать ноги эпатажной звезды. Волочкова отметила, что раньше это делал только ее друг Никита Джигурда.

Напомним, Анастасия Волочкова ни разу не была официально в браке. Со своим экс-супругом, отцом ее дочери, они сыграли пышную свадьбу, но отношения так и не узаконили.

Ранее Анастасия Волочкова заявила, что возместила ущерб театру Надежды Кадышевой, в котором ее поклонники устроили погром.