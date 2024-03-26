Шутил про ноги Киркорова и Лолиту: Галкин* во время траура провел юмористическое шоу

Пока весь мир скорбит вместе с Россией после трагедии в "Крокус Сити Холле" Максим Галкин* решил, что сейчас самое время продолжить свои юмористические гастроли. На днях комик выступил в Израиле, шутил в своей привычной манере, веселил публику, однако ни слова не сказал о произошедшем в своей родной стране.

В своем выступлении Галкин* сравнил себя с Иисусом Христом. Посмеялся над завирусившейся недавно песней "Дымок" Ицыка Цыпера. И, конечно, обсудил свою любимую тему, которую "мусолит" уже, кажется, десятилетия – личную жизнь Филиппа Киркорова. Артист посмеялся над ногами поп-короля. Не забыл муж Пугачевой упомянуть Лолиту Милявскую и поглумиться над "травлей", с которой столкнулась певица.

Однако тему трагедии, которая произошла в Москве, артист просто проигнорировал. Ранее поклонники за аналогичное безразличие ополчились на жену Галкина* Аллу Пугачеву. Они заявили, что надеялись хоть на небольшой пост о том, что Примадонна сочувствует пострадавшим.

Ранее сообщалось, что SHAMAN разочаровал своих поклонников. Многие посчитали, что песня, которую он выпустил на следующий день после теракта, неуместна. Патриотичного певца обвинили в желании "похайпиться" на трагедии и в неискренности.

* Признан иноагентом в России.

