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Суббота 30 марта

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Многодетная мама назвала 3 причины, почему женщины не успевают отдыхать

Многодетная мама назвала 3 причины, почему женщины не успевают отдыхать

Отдохнувшая, здоровая, счастливая, любящая мама – самый ценный дар для ребенка!

Многие женщины считают, что отдых – это время, когда они могут наконец-то решить домашние дела: распланировать бюджет, сделать уроки с ребенком, подшить мужу брюки. Однако, такой подход не дает организму полноценно восстановиться, считает Валентина Красникова – мама 17 детей, общественный деятель, автор тренингов и книг, основательница Школы МегаМамы, женский коуч, эксперт федеральных каналов

Валентина Красникова. Фото: из личного архива

Отдых в современном мире становится все более важным и необходимым. Стремительный ритм жизни, постоянная многозадачность и огромная информационная нагрузка приводят к тому, что ресурсы женского организма быстро истощаются, а мозг утомляется.

Причина кроется в постоянном напряжении и невозможности расслабиться ни на минуту. Это отражается на физическом и эмоциональном состоянии женщины, а также отрицательно воздействует на качество жизни в целом. Отсюда проблемы со здоровьем, депрессия, конфликты и ухудшение отношений с близкими людьми.

Вам знакомы эти проблемы? Давайте разберемся почему так происходит.

Чувство вины

Во-первых, из-за чувства вины, причина которого кроется в ощущении, что вы должны постоянно работать и заботиться о своей семье. При этом взять немного времени для себя, чтобы отдохнуть означает, что нужно забрать это время у своих близких. В такой ситуации ваши личные нужды и желания становятся менее важными, второстепенными. Однако, необходимо учитывать, что у вас также есть право на отдых и заботу о себе.

Помните правило во время полёта? Нужно надеть маску сначала на себя, потом на ребенка. Поэтому необходимо позаботиться о своем благополучии и здоровье, чтобы быть в состоянии помочь другим, особенно своим детям. Иначе, вы не сможете обеспечить нужную поддержку вашим близким.

Установки из детства

Во-вторых, полноценному отдыху мешают установки, полученные в детстве и юности:

  • "Ты просто тратишь время впустую, вместо того чтобы делать что-то полезное!"
  • "Тебе бы поработать хотя бы половину столько, сколько ты отдыхаешь!"
  • "Ты вечно ленишься, а потом жалуешься, что у тебя нет достижений и успехов!"


Эти установки провоцируют чувство вины, личной неполноценности и препятствуют полноценному расслаблению, восстановлению сил и восполнению ресурсов. Отдых – это не только приятное времяпрепровождение, но и необходимость для сохранения здоровья и эффективности.

Пренебрежение сном

В-третьих, невозможность отдохнуть напрямую связана с недостаточностью времени на сон.

Недостаток сна влияет на способность к решению проблем, память, уровень энергии и общую физическую форму. Сон помогает восполнять силы, регулировать уровень гормонов, поддерживать иммунную систему и восстанавливать поврежденные клетки.

Здоровый сон также важен для поддержания психического здоровья. Пренебрежение сном может привести к ухудшению настроения, проблемам с концентрацией и повышению уровня стресса. Длительный недосып провоцирует развитие тревожных расстройств.

Короткий дневной сон (15-45 мин.) – это отличный способ повышения эффективности работы и поддержания общего физического, а также психического здоровья.

Здоровый сон оказывает положительное влияние и поможет вам быть более продуктивной в работе и повседневных делах, будет способствовать улучшению коммуникации и отношений с другими людьми, а общему ощущению счастья и удовлетворенности.

Полноценный отдых для физической и ментальной перезагрузки возможен только при условии выделения времени исключительно для себя. Это может быть час или два для чтения любимых книг, прогулок на свежем воздухе, занятия спортом, медитации или просто бездельничанья. Отдых позволяет отключиться от рутины и посвятить время саморазвитию, творчеству и новым интересам. Он стимулирует креативность, помогает находить новые решения и идеи.

Также очень важно научиться абстрагироваться от работы и обязанностей во время отдыха, чтобы позволить своему организму и разуму отдохнуть и восстановиться.

Отдых должен стать неотъемлемой частью вашей жизни. Поэтому необходимо находить время для полноценного расслабления и наслаждаться моментами душевного покоя.

30 марта 2024, 03:40
Изображение сгенерировано при помощи Midjourny
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