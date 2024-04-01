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Обнищавшая за границей Орбакайте загнула цены на концерты: американцы в ярости

Обнищавшая за границей Орбакайте загнула цены на концерты: американцы в ярости

Привыкшая к шикарным гонорарам на родине певица решила, что и в Америке сможет зарабатывать столько же.

Несмотря на то что многие считают, что Кристине Орбакайте следует запретить выступать в России, на ее концерты в Москве и Санкт-Петербурге билеты раскупили мгновенно. Организаторам в столице даже пришлось сдвинуть стулья поближе, чтобы вместить всех желающих послушать песни дочери Примадонны. Однако после высказываний Аллы Пугачевой и хейта в сторону самой исполнительницы хита "Губки бантиком", кажется, путь на Родину ей все же закрыли. После этого Орбакайте объявила большой гастрольный тур по Штатам и Канаде. 

Однако за океаном певицу ждало разочарование. Вероятно, обнищавшая после отмены тура в России Орбакайте решила подзаработать и загнула цены на свои концерты в Нью-Йорке. Чтобы услышать песни дочери Примадонны, зрители должны заплатить от 350 до 450 долларов. Русскоязычные американцы в ярости от такой стоимости. Сообщается, что билеты почти не покупают, а само представление может отмениться. 

Известно, что организаторы не писали цены на выступление Кристины Орбакайте. На официальном сайте бара, где планирует спеть певица, написано, что все подробности можно узнать, позвонив по номеру телефона. Там же указано, что посетителей ждет "специальный гость" и "сюрприз". Однако сведения о стоимости все же попали в сеть и вызвали шквал хейта от гостей заведения, которые просто хотели поужинать в этот день. 

 "А губа не треснет?" – написала одна из пользовательниц соцсетей. 

Впрочем, тем, кто отказывается платить такую цену за ужин под песни Орбакайте, бронирование столов просто отменяют. 

Ранее сообщалось, что продюсер Дворцов считает, что Орбакайте может получить статус иноагента.  

1 апреля 2024, 10:45
Кристина Орбакайте. Фото: скриншот YouTube /@orbakaite_k
Елизавета Федорова
Московский комсомолец✓ Надежный источник

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