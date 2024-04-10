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Среда 10 апреля

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Абсолютно неприемлемо! Баскова отчитали за шутку, сказанную на федеральном канале

Абсолютно неприемлемо! Баскова отчитали за шутку, сказанную на федеральном канале

Николая Баскова раскритиковали за неудачное сравнение.

Народный артист России Николай Басков оказался в центре внимания после своего неоднозначного высказывания в отношении музыкальной группы HammАli & Navai после выступления Эмина Агаларова и JONY. В шоу "Дуэты" 47-летний певец сделал замечание, которое можно было воспринять как шутку, сравнив название коллектива с рекламными слоганами о фруктах на рынке. Точные причины, побудившие его к такому сравнению, остаются неясными.

Однако Александр Алиев, известный как HammАli, не оценил подобного рода юмор. Рэпер, увидев фрагмент выпуска шоу, выразил свое недовольство, посчитав подобные шутки проявлением предвзятости и даже дискриминации по национальному признаку, услышав, как Николай имитирует кавказский акцент. Он подчеркнул, что такие высказывания, основанные на стереотипах и предрассудках, являются абсолютно неприемлемыми.

Фото: соцсети / @hammali

HammАli поделился своими чувствами в социальных сетях, указав на то, как ему было неприятно слышать искажение своего имени и видеть, как другие участники мероприятия смеются над такой шуткой. Он подчеркнул, что не согласен с мнением тех, кто воспринял этот момент как юмор. "Смешно было семь лет назад, когда мы только появились. Сейчас в этом ничего смешного не вижу", – написал Алиев в популярной соцсети. Реакция Николая Баскова на замечание пока не последовала.

10 апреля 2024, 20:12
Николай Басков. Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
Соцсети• Требует проверки

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