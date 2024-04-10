Абсолютно неприемлемо! Баскова отчитали за шутку, сказанную на федеральном канале

Народный артист России Николай Басков оказался в центре внимания после своего неоднозначного высказывания в отношении музыкальной группы HammАli & Navai после выступления Эмина Агаларова и JONY. В шоу "Дуэты" 47-летний певец сделал замечание, которое можно было воспринять как шутку, сравнив название коллектива с рекламными слоганами о фруктах на рынке. Точные причины, побудившие его к такому сравнению, остаются неясными.

Однако Александр Алиев, известный как HammАli, не оценил подобного рода юмор. Рэпер, увидев фрагмент выпуска шоу, выразил свое недовольство, посчитав подобные шутки проявлением предвзятости и даже дискриминации по национальному признаку, услышав, как Николай имитирует кавказский акцент. Он подчеркнул, что такие высказывания, основанные на стереотипах и предрассудках, являются абсолютно неприемлемыми.





HammАli поделился своими чувствами в социальных сетях, указав на то, как ему было неприятно слышать искажение своего имени и видеть, как другие участники мероприятия смеются над такой шуткой. Он подчеркнул, что не согласен с мнением тех, кто воспринял этот момент как юмор. "Смешно было семь лет назад, когда мы только появились. Сейчас в этом ничего смешного не вижу", – написал Алиев в популярной соцсети. Реакция Николая Баскова на замечание пока не последовала.