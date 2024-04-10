Продюсер Лавров назвал причину молчания Ротару после теракта в "Крокусе"

Отсутствие публичных высказываний Софии Ротару в связи с трагическими событиями, произошедшими в "Крокус Сити Холле" 22 марта, вызвало волну недовольства среди ее поклонников. Известная исполнительница, чье имя давно стало культовым, не присоединилась к числу знаменитостей, публично выразивших свое сочувствие и поддержку пострадавшим. Однако, по утверждению Сергея Лаврова, продюсера и бывшего концертного директора Ротару, это молчание не является признаком безразличия.

Лавров подчеркнул, что София Михайловна хорошо осведомлена о произошедшем и глубоко переживает случившееся. Мол, она приняла решение не делиться своими чувствами с общественностью, предпочитая сохранять личные переживания вне поля зрения публики. По словам Лаврова, такой подход характерен для Ротару, которая избегает демонстрации эмоций в соцсетях.

Дополнительно Сергей отметил, что интересы Софии Ротару лежат далеко за пределами интернет-пространства. В преддверии своего 77-летия певица не стремится вести активную деятельность в социальных сетях, оставляя эту зону ответственности своей невестке. Это подтверждает, что отсутствие комментариев от Ротару о трагедии не следует воспринимать как игнорирование или равнодушие к произошедшему.