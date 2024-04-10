Сокуров обвинил в плагиате режиссера фильма «Во сне ты горько плакал» с Ургантом

Прославленный режиссер, деятель кино Александр Сокуров высказался о нашумевшей киноленте "Во сне ты горько плакал". Он считает, что фильм, в котором вернувшийся недавно на экраны Иван Ургант стал главным героем, – плагиат. Он уверен, что автор киноленты Николай Солодников своровал название у одноименного произведения Юрия Казакова.

"Это этически неправильное решение. По сути, название украдено у писателя, это не экранизация", – высказался режиссер.

Сокуров отметил, что сам советовал Солодникову ознакомиться с книгой. Вероятно, тот вдохновился работой писателя Казакова, однако фильм имеет совершенно другой сюжет и написан не по произведению.

По словам Сокурова, он изначально был против, чтобы фильму давали такое название. Тем не менее Николая он считает талантливым специалистом. Александр добавил, что пока не смотрел фильм.

Трейлер ленты "Во сне ты горько плакал" показали в Москве 7 апреля. Киноработу презентовали в закрытом формате в узком кругу. Оказалось, Андрея Урганта – отца Ивана, который исполнил главную роль в проекте, не позвали. Он сказал, что с нетерпением ждет, когда сможет увидеть фильм с сыном.

Для Ивана Урганта этот проект стал долгожданным возвращением на экраны. После отмены своего шоу "Вечерний Ургант" у актера был двухлетний перерыв в кино, что делает фильм "Во сне ты горько плакал" еще более значимым.