Иван Ургант вернулся в кино: в Сети появился трейлер нового фильма со звездой "Елок"

Режиссер Николай Солодников, известный по проекту "Ещенепознер", представил свою работу в сфере кинематографа. Его новый фильм "Во сне ты горько плакал" на днях показали зрителям на особом мероприятии. Лента затрагивает широкий спектр эмоций и жизненных опытов, предлагая аудитории глубокое погружение в человеческие переживания. Главную роль в драматическом киноленте исполнил Иван Ургант, известный по роли в фильме "Елки" и по шоу Первого канала "Вечерний Ургант". Это его первая работа в данном жанре.
Основой для сюжета послужило последнее, своего рода, письмо Юрия Казакова к его сыну Алеше, благодаря чему фильм открывает перед зрителями мир, наполненный эмоциональными всплесками, красотой окружающего мира, испытаниями утраты, проблемами вины и последствиями детских травм.
Помимо Ивана Урганта, в кинопроекте снялись Леонид Бичевин, Полина Агуреева и Алена Кучкова. Съемочный процесс проходил в живописных локациях Новгородской области и Санкт-Петербурге. Для Николая Солодникова создание этого фильма стало важной вехой в его творческой карьере, открыв новые горизонты для развития его многостороннего таланта.
Двухлетний перерыв Ивана Урганта в теле– и кинопроизводстве делает его участие в фильме Солодникова еще более заметным. Напомним, с февраля 2022 года приостановлен выпуск программы "Вечерний Ургант". Сам артист неоднократно заявлял о возможном скором возвращении на телевидение.