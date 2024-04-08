Иван Ургант вернулся в кино: в Сети появился трейлер нового фильма со звездой "Елок"

Режиссер Николай Солодников, известный по проекту "Ещенепознер", представил свою работу в сфере кинематографа. Его новый фильм "Во сне ты горько плакал" на днях показали зрителям на особом мероприятии. Лента затрагивает широкий спектр эмоций и жизненных опытов, предлагая аудитории глубокое погружение в человеческие переживания. Главную роль в драматическом киноленте исполнил Иван Ургант, известный по роли в фильме "Елки" и по шоу Первого канала "Вечерний Ургант". Это его первая работа в данном жанре.

Основой для сюжета послужило последнее, своего рода, письмо Юрия Казакова к его сыну Алеше, благодаря чему фильм открывает перед зрителями мир, наполненный эмоциональными всплесками, красотой окружающего мира, испытаниями утраты, проблемами вины и последствиями детских травм.