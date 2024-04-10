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Среда 10 апреля

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77-летняя Васильева сбежала со свидания, ужаснувшись от внешнего вида мужчины

77-летняя Васильева сбежала со свидания, ужаснувшись от внешнего вида мужчины

Татьяна Васильева рассказала о поведении мужчины, с которым пыталась познакомиться.

В новом интервью народная артистка России Татьяна Васильева поделилась своим недавним неудачным опытом свидания. 77-летняя актриса, которая не оставляет попыток наладить свою личную жизнь, рассказала, что встреча не оправдала ее ожиданий: она пришла на свидание, надеясь на приятное времяпровождение, но ее собеседник оказался мужчиной, который внешне и эмоционально ей не подходил. Он предстал перед ней в не самом лучшем виде и начал жаловаться на свои личные проблемы, включая сложности в отношениях с бывшей женой и воспитании детей. Ей пришлось сбежать с этого свидания, так как общение стало невыносимым.

"Старый пень с пузом", – описала знаменитость того мужчину.  

В интервью актриса также затронула тему своих прошлых отношений, отметив, что за всю жизнь ей часто приходилось сталкиваться с мужчинами, которые не готовы были брать на себя ответственность и стремились зависеть от женщины. Последние серьезные отношения актрисы закончились десять лет назад и не принесли ей счастья.

Тем не менее, по словам Татьяны Васильевой, она чувствует себя счастливой, находясь в одиночестве. Она нашла удовлетворение в общении с детьми и внуками, которым и посвящает большую часть своего времени и любви.

10 апреля 2024, 15:58
Татьяна Васильева. Фото: YouTube / @leragermanica
Дмитрий Алексеев
YouTube / @leragermanica• Требует проверки

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