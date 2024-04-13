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Суббота 13 апреля

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У SHAMAN'а нет друзей в Москве: Не заслужил

У SHAMAN'а нет друзей в Москве: Не заслужил

В столице у SHAMAN'а, как выяснилось, не так много близких.

Прославившийся на всю страну певец Ярослав Дронов, более известный как SHAMAN, поделился своими размышлениями о том, как он представляет себе настоящую дружбы, а также о своем опыте поиска друзей в столице. 

32-летний артист признался, что, несмотря на его статус в музыкальной индустрии, он все еще ищет истинных друзей в Москве. Он предположил, что возможно, он еще не достиг уровня, когда сможет завоевать настоящую дружбу, или просто не нашел подходящего круга общения. Тем не менее, он утверждает, что дружба для него – это нечто безграничное и постоянное, что существует вне времени и обстоятельств.

"Может, я еще не заслужил настоящих друзей", – озвучил предположение Ярослав во время праздничного концерта, посвященного 75-летию знаменитого дрессировщика, народного артиста РСФСР Юрия Куклачева. 

Музыкант выразил свое глубокое понимание дружбы как нечто вечного и всепроникающего, подчеркивая ее значимость в жизни каждого человека. SHAMAN оставил открытым вопрос о своем личном опыте поиска друзей, намекая на то, что путь к истинной дружбе может быть долгим и требовать личного роста.

13 апреля 2024, 18:13
SHAMAN. Фото: YouTube / @SHAMAN_ME
Дмитрий Алексеев
Пятый канал✓ Надежный источник

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