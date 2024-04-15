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Понедельник 15 апреля

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Психолог Березкина провела анализ брака Аллы Пугачевой и Максима Галкина*

Психолог Березкина провела анализ брака Аллы Пугачевой и Максима Галкина*

Почему брак Аллы Пугачевой и Максима Галкина* можно считать счастливым?

Романтические отношения и семейные узы могут складываться по самым разным сценариям, причем часто они выходят за рамки традиционных представлений. Примером такого нетрадиционного, но крепкого союза являются отношения Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, разница в возрасте между которыми составляет почти три десятилетия. Психолог Ксения Березкина предложила несколько объяснений, почему зрелые женщины могут выбирать себе молодых партнеров.

Одна из причин, по словам эксперта, кроется в стремлении женщины сохранить свою игривость и легкость бытия, благодаря чему она может находить общий язык с более молодым партнером и вместе с ним наслаждаться жизнью. Вторая причина заключается в естественном желании заботиться и опекать, что позволяет зрелой женщине проявить свои материнские инстинкты. Наконец, третья причина связана с желанием чувствовать себя моложе и привлекательнее, что подкрепляется общественными стереотипами о влиянии возраста партнера на собственное самочувствие и восприятие, добавила специалист.

Эксперт подчеркнула, что в случае с Аллой Пугачевой и Максима Галкина* люди видят пример полноценной семьи, где оба партнера занимают осознанную позицию как в браке, так и в родительстве. Дети в такой семье растут в атмосфере любви и понимания, видя перед собой гармоничные отношения.

Вместе с тем Березкина обратила внимание на то, что роль материнской фигуры может выполнять любой человек, способный предоставить ребенку необходимую заботу, любовь и поддержку. В этом контексте возраст не играет решающей роли. Важными являются эмоциональная связь и готовность заботиться о благополучии детей. Именно такую роль успешно выполняет Алла Борисовна в отношении своих детей, несмотря на возраст.

Кроме того, эксперт отметила, что дети в таких семьях, как у Аллы Пугачевой и Максима Галкина*, формируют свое понимание нормы на основе собственного опыта и восприятия мира, что позволяет им адаптироваться к различным жизненным обстоятельствам и разбираться в сложных вопросах, таких как суррогатное материнство.

* Максим Галкин внесен Минюстом РФ в список лиц, выполняющих функции иностранного агента. 

15 апреля 2024, 16:13
Алла Пугачева и Максим Галкин (иноагент). Фото: Феликс Грозданов / Клео.ру
Дмитрий Алексеев
Страсти✓ Надежный источник

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