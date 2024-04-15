Прощенная россиянами Лолита загнула цены на выступления: "Подорожала на целый лям"

Исполнительница хита "На Титанике" несколько месяцев просидела дома, лишенная любви поклонников и многомиллионных гонораров. Все из-за вечеринки Насти Ивлеевой, на которую она "заглянула" вместе с Филиппом Киркоровым, Анной Асти и Димой Биланом. После этого артисты столкнулись с критикой в свой адрес и "травлей". Однако остальные исполнители уже смогли "обелить" свое имя и вернуться к концертам, а вот Лолита Милявская до сих пор сидит на "пенсии". Сообщалось, что певица из-за бойкота потеряла порядка 25 миллионов рублей.

Впрочем, сейчас стало известно, что прощенная после "голой" вечеринки Лолита все же возвращается на сцену. Правда, выступать пока планирует только на корпоративах. Кроме того, из-за убытков звезда загнула цены на свои выступления.

"Прайс повысился – с четырёх миллионов до пяти + 500к за технический райдер. <...> Затишье Лолиты Марковны обернулось подорожанием – на целый лям", – передает источник.

Броситься "в бой" с микрофоном в руках Лолита готова уже на майские праздники. Истосковавшаяся по концертам певица может даже выехать за пределы города. Но в таком случае на плечи заказчика ложится установка сцены и поиск аппаратуры. Как сообщает источник, после выступления Милявская может присоединиться к празднованию: поесть с гостями, пошутить и пообщаться "по душам".

Ранее сообщалось, что Лолита оказалась замешана в очередном скандале.